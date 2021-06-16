Назван состав американской делегации на саммите Путина и Байдена в Женеве
Уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт первая встреча российского и американского лидеров. Отмечается, что продлятся переговоры около пяти часов.
Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА
Телеканал CNN представил список официальных лиц, которые с американской стороны примут участие в расширенной части встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Так, к переговорам подключатся ещё пять представителей администрации Соединённых Штатов.
По данным телеканала, к Байдену помимо госсекретаря Энтони Блинкена и посла США в Москве Джона Салливана присоединятся заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.
Напомним, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Саммит пройдёт сегодня на вилле "Ла Гранж". Ожидается, что продлятся переговоры около пяти часов.
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