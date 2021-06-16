Назван состав американской делегации на саммите Путина и Байдена в Женеве

Телеканал CNN представил список официальных лиц, которые с американской стороны примут участие в расширенной части встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Так, к переговорам подключатся ещё пять представителей администрации Соединённых Штатов.

По данным телеканала, к Байдену помимо госсекретаря Энтони Блинкена и посла США в Москве Джона Салливана присоединятся заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.