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Назван состав американской делегации на саммите Путина и Байдена в Женеве

Уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт первая встреча российского и американского лидеров. Отмечается, что продлятся переговоры около пяти часов.

16 июня, 11:12
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА

Телеканал CNN представил список официальных лиц, которые с американской стороны примут участие в расширенной части встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Так, к переговорам подключатся ещё пять представителей администрации Соединённых Штатов.

По данным телеканала, к Байдену помимо госсекретаря Энтони Блинкена и посла США в Москве Джона Салливана присоединятся заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Напомним, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Саммит пройдёт сегодня на вилле "Ла Гранж". Ожидается, что продлятся переговоры около пяти часов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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