Россия и США начали обсуждать ситуацию с невыдачей виз
Приём документов от россиян американское посольство ограничило в середине мая.
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Россия и США начали обсуждение ситуации с прекращением выдачи виз. Однако пока серьёзных продвижений по этому вопросу нет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"С визами пока нет достаточного продвижения, но разговор начат", — сказал он в беседе с журналистами.
Напомним, американское посольство в Москве прекратило приём документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок, в середине мая. При этом там подчёркивали, что исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
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