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Россия и США начали обсуждать ситуацию с невыдачей виз

Приём документов от россиян американское посольство ограничило в середине мая.

16 июня, 17:37
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Россия и США начали обсуждение ситуации с прекращением выдачи виз. Однако пока серьёзных продвижений по этому вопросу нет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"С визами пока нет достаточного продвижения, но разговор начат", — сказал он в беседе с журналистами.

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Напомним, американское посольство в Москве прекратило приём документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок, в середине мая. При этом там подчёркивали, что исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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