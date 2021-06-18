Суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков
Адвокат парламентария предлагал в качестве меры залог в размере полумиллиона рублей, однако суд отказал, свою вину парламентарий не признал.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков. Видео © LIFE
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест депутата законодательного собрания города Максима Резника, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Избрать Резнику Максиму Львовичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа", — сказала судья Юлия Максименко. Адвокат парламентария предлагал в качестве меры залог в размере полумиллиона рублей, однако суд отказал. Свою вину Резник не признал.
Об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения ходатайствовало следствие. По мнению ведомства, такая мера необходима, потому что Резник под тяжестью обвинения может угрожать свидетелям, помешать установлению истины по делу, скрыться от следствия и суда, а также уничтожить доказательства. При этом сам депутат в ходе заседания не согласился с этим и назвал домашний арест избыточной мерой, которая поставит крест на его работе. По его мнению, достаточной была бы подписка о невыезде.
Напомним, что ранее петербургского депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он якобы пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, а также десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. При этом депутат петербургского заксобрания опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда, заявив, что данная информация является чушью.
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