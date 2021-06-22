"Пил только пиво": В Новосибирске с рейса сняли пассажира в невменяемом состоянии
Мужчина скрещивал и поднимал руки, дёргался и был возбуждён, но при этом продолжал утверждать, что с ним всё в порядке.
В Новосибирске с рейса сняли невменяемого пассажира. Видео © VK / "Инцидент Новосибирск"
В аэропорту Толмачёво с самолёта сняли странного авиадебошира. Пассажир матерился и вёл себя очень неадекватно, утверждая при этом, что до регистрации пил только пиво.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что виновником задержки рейса Новосибирск – Новый Уренгой стал взрослый мужчина. Из ручной клади у него был только рюкзак. При виде полицейских хулиган добровольно сдался и вышел с самолёта. При этом сотрудники обратили внимание на одну деталь: авиадебошир скрещивал крайне странно руки, постоянно дёргался и был явно возбуждён.
Отмечается, что на момент, когда мужчина начал привлекать лишнее внимание, лайнер уже выруливал на взлётно-посадочную полосу и практически был готов ко взлёту. Однако командир воздушного судна решил не рисковать и вернулся на стоянку, куда в ту же минуту подъехали полицейские. Правоохранители забрали дебошира и отвели в отделение. Как выяснилось, хулиганом оказался 40-летний житель Красноярского края. В отношении него составили несколько протоколов, в результате чего теперь ему грозит до 15 суток ареста и штраф.
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