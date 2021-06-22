В Новосибирске с рейса сняли невменяемого пассажира. Видео © VK / "Инцидент Новосибирск"

В аэропорту Толмачёво с самолёта сняли странного авиадебошира. Пассажир матерился и вёл себя очень неадекватно, утверждая при этом, что до регистрации пил только пиво.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что виновником задержки рейса Новосибирск – Новый Уренгой стал взрослый мужчина. Из ручной клади у него был только рюкзак. При виде полицейских хулиган добровольно сдался и вышел с самолёта. При этом сотрудники обратили внимание на одну деталь: авиадебошир скрещивал крайне странно руки, постоянно дёргался и был явно возбуждён.