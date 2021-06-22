США приступили к установке системы противоракетной обороны в Польше

Отмечается, что в марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнём (FCS). При этом строительство базы пока не окончено: его хотят завершить к 2022 году, проект готов примерно на 95%. Американская база ПРО в Польше нужна, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва не раз высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у границ РФ.