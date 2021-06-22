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США приступили к установке системы противоракетной обороны в Польше

Уточняется, что она нужна для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

22 июня, 13:23

Фото © Shutterstock

Военные из Соединённых Штатов приступили к установке систем противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе посёлка Редзиково в Польше. Такие данные приводятся в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).

"Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше. Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своём объекте в Редзикове в Польше", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнём (FCS). При этом строительство базы пока не окончено: его хотят завершить к 2022 году, проект готов примерно на 95%. Американская база ПРО в Польше нужна, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва не раз высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у границ РФ.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, как проходили крупные учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне. Их участники отработали обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, "летящих со скоростью свыше 20 тысяч километров в час". Корабли и самолёты работали в режиме обмена тактической информацией и координации действий для уничтожения ракет.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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