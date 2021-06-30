Мобильный номер главы МИД Великобритании 11 лет был в открытом доступе

Мобильный номер министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба 11 лет находился в открытом доступе. Об этом пишет газета The Guardian.

Номер мобильного телефона главы ведомства обнаружил в открытом доступе один из читателей газеты, используя обычный интернет-поисковик. Предположительно, телефон мог находиться в Сети с 2010 года, когда Рааб был избрал в парламент. На странице также находились другие личные данные министра.