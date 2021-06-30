Мобильный номер главы МИД Великобритании 11 лет был в открытом доступе
В Сети оказались и другие личные данные министра. На это обратил внимание один из читателей The Guardian.
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Мобильный номер министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба 11 лет находился в открытом доступе. Об этом пишет газета The Guardian.
Номер мобильного телефона главы ведомства обнаружил в открытом доступе один из читателей газеты, используя обычный интернет-поисковик. Предположительно, телефон мог находиться в Сети с 2010 года, когда Рааб был избрал в парламент. На странице также находились другие личные данные министра.
Ранее похожая ситуация произошла с основателем "Фейсбука" Марком Цукербергом. Его номер оказался в открытом доступе из-за утечки данных пользователей. На телефон миллиардера в Сети обратил внимание один из пользователей "Твиттера", который опубликовал скриншот записи с личной информацией о бизнесмене, в том числе о его семейном положении.
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