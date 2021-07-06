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Шокирующие кадры: Жители Кубани показали видео последствий буйства стихии

Люди пытаются пересечь "большую воду", повсюду валяются обломки яхт и домов, а также застрявших в грязи, разбитых машин.

6 июля, 13:47

Жители Краснодарского края показали последствия жуткого урагана. Видео © LIFE

Жители села Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края засняли последствия буйства стихии. Из-за масштабных паводков движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово остановлено, уровень воды на дороге достигает 1,3 метра.

Местные жители пытаются пересечь "большую воду". На улицах валяются обломки яхт и домов, а также застрявших в грязи, разбитых машин. По словам сельчан, море и некоторые дороги заполнены водой практически на одном уровне.

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Ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Все подразделения МЧС на территории курорта переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего наводнения, случившегося 5 июля.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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