Жители Краснодарского края показали последствия жуткого урагана. Видео © LIFE

Жители села Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края засняли последствия буйства стихии. Из-за масштабных паводков движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово остановлено, уровень воды на дороге достигает 1,3 метра.

Местные жители пытаются пересечь "большую воду". На улицах валяются обломки яхт и домов, а также застрявших в грязи, разбитых машин. По словам сельчан, море и некоторые дороги заполнены водой практически на одном уровне.