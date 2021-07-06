Шокирующие кадры: Жители Кубани показали видео последствий буйства стихии
Люди пытаются пересечь "большую воду", повсюду валяются обломки яхт и домов, а также застрявших в грязи, разбитых машин.
Жители Краснодарского края показали последствия жуткого урагана. Видео © LIFE
Жители села Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края засняли последствия буйства стихии. Из-за масштабных паводков движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово остановлено, уровень воды на дороге достигает 1,3 метра.
Местные жители пытаются пересечь "большую воду". На улицах валяются обломки яхт и домов, а также застрявших в грязи, разбитых машин. По словам сельчан, море и некоторые дороги заполнены водой практически на одном уровне.
Ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Все подразделения МЧС на территории курорта переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего наводнения, случившегося 5 июля.
Комментариев: 0