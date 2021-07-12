Охотники на пришельцев: Зачем Брежнев построил "тюрьму" для инопланетян История советского отдела "людей в чёрном" до сих пор скрыта от обывателей. Те, кто служил там, даже спустя много лет неохотно говорят о своей работе в "инопланетном" подразделении ГРУ. 11 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Эхо Розуэлла

Темой потенциального контакта с пришельцами советская военная разведка начала интересоваться ещё со времён "аварии" летающей тарелки в Розуэлле. Однако долгие годы систематизировать или хотя бы понять направление работы никто не мог. Преемник Сталина Никита Хрущёв этой темой интересовался слабо, а вот сменивший его у руля страны Леонид Брежнев почти сразу позвал на ковёр всё высшее руководство военной разведки, где подробно разъяснил, что "всех неизученных надо взять на карандаш".

Вопросов к военным у Брежнева было немало: его интересовали подробности "контактов" советских военных с любыми потенциально внеземными объектами. На одном из совещаний Брежнев поручил военным создать "особый отдел". Перед сотрудниками этого подразделения была всего одна задача — изучать и по возможности вступать в контакт с представителями внеземных цивилизаций.

Секретный отдел

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Набирали в специальный отряд военной разведки очень аккуратно. Личное дело кандидата должна была одобрить специальная комиссия (так называемый комитет пяти), в составе которой были выдающиеся офицеры Генштаба и люди из КГБ, которые точно знали, как именно нужно работать с секретной информацией такого уровня.

По слухам, последняя инстанция перед зачислением в элитный отряд — подпись начальника Военно-технического училища КГБ генерал-майора С.Г. Орехова. Ему же приписывали роль куратора "секретного отряда" охотников за пришельцами по целому ряду причин. Во-первых, Орехов был проверенным и надёжным человеком — прошёл Великую Отечественную, обладал незаурядным умом, эрудицией и умел организовывать сложные технические проекты. Во-вторых, в 1966 году Орехову дали в подчинение новую структуру, где готовили офицеров спецсвязи для военной разведки и КГБ. Первых специалистов по работе с технологиями внеземного происхождения этот вуз, по слухам, выпустил в 1970 году, после чего началась активная фаза "охоты" за технологиями пришельцев.

Особый интерес

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Брежнева не интересовали мотивы и цели любых "объектов внеземного происхождения". В те годы цель генсека была куда проще — изучить особенности летательных аппаратов и других технологий и применить их для того, чтобы выиграть гонку вооружений и победить в холодной войне. Уже к середине 70-х для доклада военные собирают внушительную папку — в ней содержались все сведения об объектах внеземного происхождения и подробная классификация — от пролетающих над горящими лесами Сибири "сигар" до ярких серебряных "капель", попадавшихся в те годы лётчикам авиации Тихоокеанского флота. Однако за месяц до её передачи руководителю страны военные начали фиксировать так называемый петрозаводский феномен — яркое сияние в небе сотен объектов разной формы, то появлявшихся, то пропадающих как днём, так и ночью.

Чтобы успокоить жителей северо-запада страны, встревоженных непонятным явлением, военные быстро заявляют: в небо взлетали ракеты, а всё, что вы видели, — это оптические явления. На деле это было правдой лишь отчасти — пуск с космодрома действительно был, но всего один. Остальные несколько десятков объектов регулярно прилетали "посмотреть" на демонстрацию технологий в течение нескольких дней и полностью исчезли лишь через 55 минут после запуска спутника.

Другое направление работ по пришельцам в эпоху Брежнева — попытка прощупать особенности летающих объектов. "Диски", "сигары", "капли", "гитары" — показания сотен пилотов боевых истребителей, рассказывавших о причудливых формах НЛО в небе — изучались специальным отделом ГРУ с единственной целью — понять хотя бы часть технологий, которые есть у наших "гостей". Масштаб слежки за инопланетянами оказался таким, что в каждой воинской части на территории страны появился специальный офицер, ответственный за сбор и передачу данных об НЛО вышестоящему руководству.

После инцидента в Петрозаводске у военных появилась специальная инструкция, в которой говорилось: "До 98% происходящего в небе объясняется естественными причинами, однако даже эти особенности необходимо фиксировать".

"Тюрьма" для инопланетян

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Первого серьёзного успеха "особой сводной группе" ГРУ и КГБ СССР удалось добиться лишь к концу 70-х годов. 11 июля 1979 году недалеко от Сахалина перехватчик МиГ-25 сбил неизвестный объект, скорость которого была значительно выше, чем у советского истребителя. Незадолго до разрешения применить оружие лётчик доложил: "По фюзеляжу сильная вибрация, ощущение такое, что сейчас крылья оторвёт!" Почти сразу район падения объекта был оцеплен кораблями Тихоокеанского флота, а через сутки на место прибыли специалисты из Генштаба, взявшие ситуацию под свой контроль. Дальнейшая история этого инцидента неизвестна — все бумаги с упоминанием даты, деталей и даже задействованных в поисковой операции кораблей бесследно исчезли.

Тогда же появились слухи, что на Сахалине для "особого случая" строят изолированный от внешнего мира объект. Туда, по словам военных, на карантин планировали отправлять как "контактёров", так и самих "гостей" из других миров. В 90-х об этом объекте несколько раз писали журналисты, но фактчекинг постоянно хромал. Одни утверждали, что эта "тюрьма" находится на Камчатке, другие были уверены — что на Курильских островах, а третьи настаивали на том, что "спецтюрьма" для инопланетян построена на "большой земле", где-то около Хабаровска.

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Самый громкий инцидент случился в 1978 году. Через два года после инцидента НЛО в Тегеране, когда неизвестный объект едва не уничтожил два истребителя F-4, неопознанный аппарат вошёл в воздушное пространство над Мурманском. Местный полк ПВО, поднятый по тревоге, сразу стал освещать ночное небо мощными прожекторами, однако после того, как лучи огромных фонарей взметнулись в небо, "ослеп" радар системы наведения. Ещё через несколько секунд стали лопаться мощные лампочки прожекторов. Только после включения аварийного освещения стало понятно, что "неизвестный импульс" буквально "прожарил" мощные фонари.

На попытки поймать хотя бы одно НЛО и захватить объект без повреждений тратились огромные деньги. Благодаря специалистам из ГРУ удалось установить, что каждый такой объект имеет свою сигнатуру излучения и подлетать на расстояние ближе чем 300 метров может быть опасно для жизни. Тогда же была разработана специальная программа "Сетка", в рамках которой на каждый истребитель-перехватчик должны были установить мощную электромагнитную пушку направленного действия. На разработку системы и её испытания потратили 200 млн советских рублей. В 1983 году первый истребитель с такой "глушилкой" поднялся в воздух, однако все сведения о дальнейшем развитии системы исчезли, больше о ней никто и никогда не вспоминал.

Авторы Евгений Жуков