Управление главы Национальной разведки США (ODNI) опубликовало отчёт об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год, однако фотография, выбранная для его обложки, вызвала у многих вопросы. Дело в том, что снимок сотрудников мало того что был взят с сайта со стоковыми изображениями, так на него ещё и добавили фигуры людей с ограниченными возможностями — девушку на коляске и мужчину с тростью и собакой-поводырём.

"Худшее использование фотошопа года", — отметил Asaad Hanna.

"Наше правительство абсолютно отстойно во всём, кроме войн", — заметил Seattle_FTW.

In order to demonstrate its diversity, the Office of the Director of National Intelligence (ODNI) grabbed an old photo and then photoshopped it to add in a blind guy and a woman in a wheelchair. See the “before” and “after” shots below pic.twitter.com/z3HCfjTOFr — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) July 9, 2021

Многие заметили, что над созданием изображения трудился именно тот "прифотошопленный" парень с собакой-поводырём, а некоторые с иронией отметили, что на сайте организации наверняка есть надпись о недопустимости дискриминации по признаку расы, пола и других.

Один из пользователей написал, что правительство страны "абсолютно отстойно во всём, кроме войн", а другие добавили, что смогли бы отредактировать снимок намного лучше, чем это в итоге получилось.