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"Наше правительство отстойно во всём": Нацразведка США стала посмешищем из-за неумелого фотошопа

Пользователи признались, что смогли бы сделать задуманное намного лучше.

10 июля, 12:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ODNIgov/status/1413191828342456327" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Office of the DNI</a></p>

Фото © Twitter / Office of the DNI

Управление главы Национальной разведки США (ODNI) опубликовало отчёт об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошедший год, однако фотография, выбранная для его обложки, вызвала у многих вопросы. Дело в том, что снимок сотрудников мало того что был взят с сайта со стоковыми изображениями, так на него ещё и добавили фигуры людей с ограниченными возможностями — девушку на коляске и мужчину с тростью и собакой-поводырём.

"Худшее использование фотошопа года", — отметил Asaad Hanna.

"Наше правительство абсолютно отстойно во всём, кроме войн", — заметил Seattle_FTW.

Многие заметили, что над созданием изображения трудился именно тот "прифотошопленный" парень с собакой-поводырём, а некоторые с иронией отметили, что на сайте организации наверняка есть надпись о недопустимости дискриминации по признаку расы, пола и других.

Один из пользователей написал, что правительство страны "абсолютно отстойно во всём, кроме войн", а другие добавили, что смогли бы отредактировать снимок намного лучше, чем это в итоге получилось.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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