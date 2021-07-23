Известный российский криминалист расследует смерть сына после операции в пермской больнице. Видео © LIFE

Известный криминалист Леонид Пилат расследует смерть своего сына после операции в Городской клинической больнице № 4 Перми. Лайф поговорил с мужчиной и узнал обстоятельства этой истории.

51-летний сын Леонида бизнесмен Владимир Пилат скончался 14 июня 2019 года после операции на желудке. По словам собеседника Лайфа, профессор Владимир Самарцев неоднократно уговаривал его сына на хирургическое вмешательство, но тот было против, так как в 2014 году этот же врач уже делал ему операцию, которая закончилась неудачно.

В 2019 году Владимир всё же лёг на плановую операцию, но спустя шесть дней умер из-за забытого врачами тампона. В ходе экспертизы была установлена причинно-следственная связь между хирургическим вмешательством и смертью пациента. На проводившего операцию профессора Самарцева завели уголовное дело, однако экспертиза затянулась, отмечает Леонид. К моменту окончания следствия привлечь врача к ответственности оказалось невозможно из-за истекшего срока давности.

"Я понял так, что следствие начало затягивать сроки, и тот же самый следователь решила назначить ещё третью экспертизу, хотя мы категорически были против, так как понимали, что можем не уложиться в трёхгодичный срок. Но она всё равно настояла, и в течение девяти месяцев проводилась эта экспертиза, и в конечном результате сроки расследования преступления были нарушены. Короче говоря, профессор Самарцев ушёл от уголовной ответственности и дело даже не ушло в суд", — отметил Леонид Пилат.

В Минздраве региона сообщили, что в настоящее время по данному делу ведутся следственные мероприятия. От комментариев до их окончания там отказались.