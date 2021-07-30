В Екатеринбурге школьницы устроили танцы на мемориале ради ролика в TikTok. Видео © Instagram / kirills96

В Екатеринбурге три школьницы решили снять танцевальные видео для TikTok на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Данный монумент ещё называют "Чёрный тюльпан". Девочек, танцующих под музыку, заметили проходившие мимо парни.

"Они TikTok снимали, не успел на видео снять, как танцевали. На вид им лет 10", — рассказал изданию Е1.ru очевидец.

Девочки убежали сразу, как только заметили приближающихся с камерами людей. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту. Личности несовершеннолетних устанавливаются.