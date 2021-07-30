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В Екатеринбурге школьницы устроили танцы на мемориале ради ролика в TikTok

Как только они увидели приближающихся очевидцев с камерами, сразу поспешили убежать. Теперь их личности устанавливает полиция.

30 июля, 07:20

В Екатеринбурге школьницы устроили танцы на мемориале ради ролика в TikTok. Видео © Instagram / kirills96

В Екатеринбурге три школьницы решили снять танцевальные видео для TikTok на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Данный монумент ещё называют "Чёрный тюльпан". Девочек, танцующих под музыку, заметили проходившие мимо парни.

"Они TikTok снимали, не успел на видео снять, как танцевали. На вид им лет 10", — рассказал изданию Е1.ru очевидец.

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Девочки убежали сразу, как только заметили приближающихся с камерами людей. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту. Личности несовершеннолетних устанавливаются.

А ранее Лайф писал, как две школьницы осквернили мемориал Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края. На мемориале, который расположен на улице Калининской, были вырваны цветы. Их раскидали по территории сквера. Нарушителями оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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