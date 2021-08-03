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Стало известно о состоянии экс-президента Украины Кравчука после операции на сердце

Подробные сведения о самочувствии 87-летнего политика его семья давать отказывается.

3 августа, 07:49
<p>Леонид Кравчук. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Леонид Кравчук. Фото © Wikipedia

Состояние первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука после операции на сердце стабилизировалось. Об этом рассказал человек, близкий к семье политика.

"На звонки реагирует, то есть о них мы ему докладываем, но сам трубку пока не берёт", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

Напомним, ранее СМИ стало известно о том, что 87-летний Леонид Кравчук лежит в реанимации после операции на сердце, которую ему сделали в конце июня. 28 июля его состояние ухудшилось. При этом семья политика запретила медикам Института сердца давать комментарии о его самочувствии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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