Стало известно о состоянии экс-президента Украины Кравчука после операции на сердце
Подробные сведения о самочувствии 87-летнего политика его семья давать отказывается.
Леонид Кравчук. Фото © Wikipedia
Состояние первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука после операции на сердце стабилизировалось. Об этом рассказал человек, близкий к семье политика.
"На звонки реагирует, то есть о них мы ему докладываем, но сам трубку пока не берёт", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Напомним, ранее СМИ стало известно о том, что 87-летний Леонид Кравчук лежит в реанимации после операции на сердце, которую ему сделали в конце июня. 28 июля его состояние ухудшилось. При этом семья политика запретила медикам Института сердца давать комментарии о его самочувствии.
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