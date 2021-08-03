Стало известно о состоянии экс-президента Украины Кравчука после операции на сердце

Состояние первого президента Украины, постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука после операции на сердце стабилизировалось. Об этом рассказал человек, близкий к семье политика.

"На звонки реагирует, то есть о них мы ему докладываем, но сам трубку пока не берёт", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник.