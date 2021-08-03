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СК возбудил уголовное дело против экс-главы Российского Красного Креста

Раиса Лукутцова была задержана в мае этого года при получении взятки в размере 30 миллионов рублей.

3 августа, 10:27

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой. Её подозревают в продаже зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя московского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова.

В заявлении говорится, что Лукутцова была задержана в мае этого года при получении взятки в размере 30 миллионов рублей, но оказалось, что это только часть суммы. Взятка в полном размере составляла 65 миллионов рублей.

"Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества "Дружбы" в рамках дела о банкротстве организации", — также говорится в заявлении Трунова на имя Бастрыкина.

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Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении заместителя начальника Южного таможенного управления и учредителя коммерческой организации, они были задержаны по подозрению в хищении 85 миллионов рублей. Предположительно, денежные средства были украдены при исполнении госконтракта на закупку административного здания.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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