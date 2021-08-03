СК возбудил уголовное дело против экс-главы Российского Красного Креста
Раиса Лукутцова была задержана в мае этого года при получении взятки в размере 30 миллионов рублей.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой. Её подозревают в продаже зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя московского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова.
В заявлении говорится, что Лукутцова была задержана в мае этого года при получении взятки в размере 30 миллионов рублей, но оказалось, что это только часть суммы. Взятка в полном размере составляла 65 миллионов рублей.
"Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества "Дружбы" в рамках дела о банкротстве организации", — также говорится в заявлении Трунова на имя Бастрыкина.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении заместителя начальника Южного таможенного управления и учредителя коммерческой организации, они были задержаны по подозрению в хищении 85 миллионов рублей. Предположительно, денежные средства были украдены при исполнении госконтракта на закупку административного здания.
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