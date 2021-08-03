СК возбудил уголовное дело против экс-главы Российского Красного Креста

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой. Её подозревают в продаже зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя московского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова.

В заявлении говорится, что Лукутцова была задержана в мае этого года при получении взятки в размере 30 миллионов рублей, но оказалось, что это только часть суммы. Взятка в полном размере составляла 65 миллионов рублей.

"Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества "Дружбы" в рамках дела о банкротстве организации", — также говорится в заявлении Трунова на имя Бастрыкина.