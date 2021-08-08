Москвичам пообещали "жарковатую погоду"

В Москве прогнозируют "жарковатую погоду". Столбики термометров будет колебаться от 27 до 30 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До четверга по крайней мере погода будет тёплая, даже жарковатая, — температура на четыре-пять градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне 27–29 градусов, по области — до 30 градусов", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Особо жарким выдастся понедельник. Температура в этот день, по прогнозу, составит 31 градус тепла. Ночи в столичном регионе будут по-летнему тёплыми в ближайшие дни. Температура в ночные часы ожидается в диапазоне 16–18 градусов тепла.