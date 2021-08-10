Три медвежонка устроили игрища на поле для гольфа и умилили соцсети. Видео © Twitter / Rex Chapman

Три чёрных медведя, также известных как барибалы, устроили весёлые игрища на поле для гольфа в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, США. Видео с похождениями медвежат появилось в соцсетях и не оставило пользователей равнодушными.

На кадрах видно, что двое мишек устроили потасовку друг с другом, в то время как третий "сражается" с флажком над лункой. В один момент уже кажется, что косолапый берёт верх, но упорный флаг не поддаётся.

"Здесь слишком много полей для гольфа и мало дикой природы. Обожаю смотреть на такое", — отметил DestiGeddon.

"Это веселее, чем что-либо происходящее на поле для гольфа", — призналась CIAspygirl.

"Все поля для гольфа должны быть созданы только для медведей... Мне гораздо приятнее наблюдать за этим, чем видеть, как люди выставляют себя дураками", — добавил ataxerex2020.