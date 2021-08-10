Три медвежонка устроили игрища на поле для гольфа и умилили соцсети
Двое мишек устроили потасовку друг с другом, в то время как третий пытался побороть флажок над лункой.
Три медвежонка устроили игрища на поле для гольфа и умилили соцсети. Видео © Twitter / Rex Chapman
Три чёрных медведя, также известных как барибалы, устроили весёлые игрища на поле для гольфа в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, США. Видео с похождениями медвежат появилось в соцсетях и не оставило пользователей равнодушными.
На кадрах видно, что двое мишек устроили потасовку друг с другом, в то время как третий "сражается" с флажком над лункой. В один момент уже кажется, что косолапый берёт верх, но упорный флаг не поддаётся.
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"Здесь слишком много полей для гольфа и мало дикой природы. Обожаю смотреть на такое", — отметил DestiGeddon.
"Это веселее, чем что-либо происходящее на поле для гольфа", — призналась CIAspygirl.
"Все поля для гольфа должны быть созданы только для медведей... Мне гораздо приятнее наблюдать за этим, чем видеть, как люди выставляют себя дураками", — добавил ataxerex2020.
Однако нашлись и те, кто посочувствовал владельцу поля для гольфа, отметив, что медведи его изрядно потоптали.
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