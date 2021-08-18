Приходящие в гости соседские коты сделали популярным тиктокера из Петербурга. Видео © Tiktok / kabanovfeed

Программист Виктор Кабанов в конце 2019 года завёл TikTok. Молодой человек снимал обзоры на книги, юмористические скетчи и вайны, разоблачал глупые лайфхаки и многое другое. Но в июне 2021 года к нему в окно постучали, и теперь он прославился как парень, к которому приходят в гости чужие коты. Свою историю Кабанов рассказал газете "Петербургский дневник".

Порядка пяти месяцев назад Виктор снял квартиру в центре Северной столицы. Программист не торопился знакомиться с соседями, однако один из них навестил его сам.

"Как-то в июне я услышал какое-то шуршание за окном, понял, что там кто-то живой, поэтому на всякий случай взял камеру. Окно у меня было открыто, и через несколько минут я увидел красивого чёрно-белого кота, который пришёл ко мне по карнизу. Он зашёл ко мне в квартиру, немного походил и убежал", — рассказал Кабанов.

Программист добавил, что позже познакомился с соседями и выяснил, что это их кот, которого зовут Баклажан. После этого хвостатый начал заглядывать в гости каждый день минут на сорок. Если окно закрыто, он стучит по стеклу лапкой и мяукает. Кот может прийти, даже если хозяина квартиры нет дома. Он навещает Виктора и в два часа ночи, а иногда заходит за час до будильника и садится на голову. Кроме того, в гости к тиктокеру начала заходить бело-рыжая кошка Киса, однако она не такой частый гость. Парень отметил, что любит животных и покупает кошачий корм для своих новых друзей.