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Приходящие в гости соседские коты сделали популярным тиктокера из Петербурга

Сейчас у Виктора свыше 40,5 тысячи подписчиков, большая часть которых приходит смотреть именно на хвостатых гостей.

18 августа, 00:50

Фото © Instagram / kabanovfeed

Приходящие в гости соседские коты сделали популярным тиктокера из Петербурга. Видео © Tiktok / kabanovfeed

Программист Виктор Кабанов в конце 2019 года завёл TikTok. Молодой человек снимал обзоры на книги, юмористические скетчи и вайны, разоблачал глупые лайфхаки и многое другое. Но в июне 2021 года к нему в окно постучали, и теперь он прославился как парень, к которому приходят в гости чужие коты. Свою историю Кабанов рассказал газете "Петербургский дневник".

Порядка пяти месяцев назад Виктор снял квартиру в центре Северной столицы. Программист не торопился знакомиться с соседями, однако один из них навестил его сам.

Эти котята настолько похожи на овечек, что невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить

Эти котята настолько похожи на овечек, что невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить

"Как-то в июне я услышал какое-то шуршание за окном, понял, что там кто-то живой, поэтому на всякий случай взял камеру. Окно у меня было открыто, и через несколько минут я увидел красивого чёрно-белого кота, который пришёл ко мне по карнизу. Он зашёл ко мне в квартиру, немного походил и убежал", — рассказал Кабанов.

Программист добавил, что позже познакомился с соседями и выяснил, что это их кот, которого зовут Баклажан. После этого хвостатый начал заглядывать в гости каждый день минут на сорок. Если окно закрыто, он стучит по стеклу лапкой и мяукает. Кот может прийти, даже если хозяина квартиры нет дома. Он навещает Виктора и в два часа ночи, а иногда заходит за час до будильника и садится на голову. Кроме того, в гости к тиктокеру начала заходить бело-рыжая кошка Киса, однако она не такой частый гость. Парень отметил, что любит животных и покупает кошачий корм для своих новых друзей.

Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый

Скрытая камера доказала, что коты всё-таки ждут хозяев после работы, и этот пример самый милый

После появления пушистых гостей Кабанов начал снимать видео для TikTok с их участием. Сейчас у него более 40,5 тысячи подписчиков, большая часть которых приходит смотреть именно на животных.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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