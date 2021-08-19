Восточные сказки: Какой смысл талибам бороться с наркотрафиком Новые власти Афганистана объявили, что свернут производство наркотиков, которые выращивают по всей стране. Лайф разбирался, какой может быть план у талибов. 18 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / WATAN YAR

Сегодня представители Талибана* собрали очередную пресс-конференцию в захваченном Кабуле.

В ходе выступления официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид сообщил: "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков".

Опрошенные Лайфом эксперты не исключают, что представитель движения лукавит и хочет успокоить международную общественность.

— Возможно, на первых порах талибы попытаются сохранить производство ради получения прибыли — Афганистан очень бедная страна, и деньги им нужны прямо сейчас, — рассказал Лайфу эксперт по Афганистану Никита Мендкович. — Но поступив так, в долгосрочной перспективе они только проиграют.

Мастера интриг

Попытку бороться с засилием маковых полей моджахеды уже предпринимали. В 2000 году основатель движения Талибан мулла Омар заявил, что наркотики так же противоречат исламу, как и алкоголь, и потому Афганистан уничтожит посевы, а наркобароны будут преследоваться.

В 2001 году экспорт наркотиков из страны действительно резко ослаб. Впрочем, некоторые аналитики связывали это не столько с борьбой талибов против наркоторговцев, сколько с сильной засухой, обрушившейся на Афганистан в тот период.

Контролирующий страну Талибан нуждался в международной помощи и был готов идти на любые переговоры. Якобы заявление Омара последовало после договорённостей с американцами. Те предложили крестьянским хозяйствам $43 млн в обмен на отказ от выращивания мака.

В 2001 году американская New York Times констатировала большой успех США на ниве борьбы с наркоторговлей в Афганистане. Однако реальность оказалась прозаичней: по данным доклада исследовательской службы Конгресса США, талибы, запретив выращивать мак, не запретили торговлю наркотиками.

График роста культивации опиумного мака, подготовленный исследовательской службой Конгресса США в 2009 году. © Christopher M. Blanchard / Congressional Research Service

Вице-президент по вопросам обороны и зарубежных исследований политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в 2002 году писал, что широко разрекламированный запрет на культивирование опиумного мака оказался не более чем иллюзией: «Несмотря на отчеты США и ООН, что талибы практически уничтожила урожай мака в 2000-2001 годах, власти в соседнем Таджикистане сообщили, что в реальности объемы, проходящие через границу, только растут. На самом деле, талибы выпустили свой приказ остановить выращивание мака только для того, чтобы поднять цену опиума, скопившегося на их складах».

Стоит отметить, что в 1999 и 2000 годах в стране собрали рекордные урожаи мака за несколько десятилетий, обеспечившие талибам стабильный доход на несколько лет вперед.

Таким образом, при декларируемых запретах, реальный наркобизнес в стране сохранился. Не исключено, что и на этот раз талибы попытаются провернуть похожий сценарий.

Наркогосударство

Фото © ТАСС / EPA / WATAN YAR

7 октября 2001 года началась операция США в Афганистане, получившая название «Несокрушимая свобода». Вашингтон анонсировал её как ответ на террористические атаки 11 сентября и ставил цель не допустить укоренения Аль-Каиды в Центральной Азии.

С этого момента наркоторговля в стране стала обретать второе дыхание. Уже в 2002 году Афганистан смог перегнать уровень производства опия-сырца 2000 года — 3400 тонн. На посты губернаторов провинций постепенно стали приходить наркобароны. Де-юре они подчинялись новому президенту Хамиду Карзаю, однако по факту вели дела в подконтрольных регионах самостоятельно.

В 2006 году управление ООН по наркотикам и преступности констатировало, что Афганистан фактически превратился в «наркогосударство», а в 2007 году в стране производилось 8200 тонн опия-сырца, из которого вырабатывалось до 90% мирового героина.

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Доход от героинового трафика из Афганистана может колебаться в пределах 50-80% ВВП страны. А это примерно $20 млрд. С одного гектара макового поля афганские наркобароны получают такой же доход, как хлеборобы с 20 гектаров пшеницы.

На сегодняшний день под плантации мака в Афганистане используется более 224 тыс. гектар земли. Это больше, чем в Колумбии, Боливии и Перу, вместе взятых.

По данным того же управления ООН, из 29 афганских провинций к 2021 году опиаты не выращивают только в 12. В основном, это северные регионы, которые реально контролировались войсками США.

За 20 лет своего присутствия в регионе американцы так и не сумели взять под контроль юг Афганистана, где сосредоточен мировой центр выращивания и производства опиатов. Более того, часть афганского наркотрафика всё это время проходила через северные территории страны в Туркмению, Узбекистан и Таджикистан, откуда героин попадал в Россию.

Зона роста

Фото © ТАСС / Omidx Khanzadax xIMAGESPIC

В последнее время к незаконному экспорту опиатов из Афганистана стали добавляться и синтетические наркотики. Недавно афганцы научились добывать его из растущего прямо под ногами растения эфедры или, как его ещё называют местные жители, омана.

Открытие омана как источника для изготовления метамфетамина позволило снизить затраты на его производство до двух и более раз. Он растёт даже в слишком холодных и засушливых для выращивания опийного мака и каннабиса регионах страны, что позволило включиться в наркоторговлю ещё большему количеству жителей Афганистана.

Сегодня, собирая 45 килограммов растения в день, можно выручить за него около 30 долларов. За сезон получается неплохой доход. Как правило, урожай продается торговцам из Баквы и Гулистана в Фарахе и из Деларема в Нимрозе. Во время сбора урожая они открывают многочисленные лавки, продавая от 100 до 300 килограммов свежего омана в день.

Простота его синтеза позволяет производить наркотик буквально на коленке. По данным ООН, изъятия наркополицейскими кристаллического метамфетамина афганского производства выросли с нескольких килограммов в 2015 году до нескольких тонн в 2020. При этом в сообщении отмечается, что количество стран, где его выявляют, постоянно увеличивается.

Специалисты без дела

После бегства американцев из Афганистана у российских борцов с наркомафией прибавится забот. С момента захвата Кабула талибами многие международные проекты оказались под вопросом.

Например, на днях заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что почти 4 тыс. офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии были подготовлены на российской учебной базе. Даже сейчас в подмосковном Егорьевске курсы повышения квалификации проходят 28 афганских наркополицейских.

Теперь непонятно, где окажутся и чем будут заниматься все прошедшие здесь подготовку специалисты, ведь в Афганистане они теперь точно никому не нужны.

По мнению Никиты Мендковича, логика в отказе от производства наркотиков для талибов сейчас, когда они стали представлять государство, появилась. Вопрос только в том, готовы ли они этим воспользоваться.

— Если они хотят сохранить власть в течение продолжительного времени, им придется встраиваться в международное сообщество, налаживать международные контакты, заручаться поддержкой. Продолжение старой политики приведет лишь к изоляции, — говорит Мендкович. — Афганистан может быть интересен зарубежным инвесторам, там есть во что вкладывать. В первую очередь, это инфраструктурные проекты: ЛЭП, трубопровод и трасса Термез-Пешавар, а также полезные ископаемые. Вторая причина — резко возросшая в последние годы опиатная наркомания среди населения. Вопрос генофонда нации необходимо решать уже сейчас. Нужно отметить, что нынешний Талибан уже не та организация, которую все помнят по варварству 90-х. Туда пришли люди новой формации с иным пониманием будущего страны. Нам сейчас остается только внимательно наблюдать, как они себя поведут и выстраивать отношения соответственно.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Евгений Кузнецов