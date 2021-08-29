В Белоруссии перечислили главных союзников. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Владимир Арчаков отметил, что одной из мер для обеспечения безопасности страны должно стать налаживание более интенсивных союзнических отношений с Россией, государствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Китаем, странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС", — сказал Арчаков в эфире телеканала ОНТ .

По словам заместителя госсекретаря Совбеза, вооружённые силы, спецслужбы и весь правоохранительный блок в целом должны "находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки". Эти ведомства нужно усиливать и укреплять, а также совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета. Арчаков добавил, что нельзя безоглядно доверять Западу, который не желает видеть в республике полноценного союзника и пытается обманывать. Необходимо защищать суверенитет политически, экономически, интеллектуально и духовно.