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Регион
Опубликовано 2 сентября 2021, 18:39

В Нижнем Тагиле молодой учитель проспал линейку 1 сентября и лишился работы

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Педагог извинился перед родителями второклассников и признался, что не услышал ни один из будильников.

В Нижнем Тагиле 22-летнего учителя начальных классов школы № 100 отстранили от занятий из-за того, что он проспал свой первый рабочий день — 1 сентября. Об этом сообщило издание "Реальный Тагил".

Выяснилось, что 22-летний педагог поспешил объясниться в родительском чате и честно написал о том, что случилось: он не услышал ни один из будильников, а также звонки мам и пап второклассников. Многие родители восприняли случившееся в штыки. Они посоветовали молодому педагогу не говорить детям причину отсутствия. Учитель сообщил, что из-за случившегося лишился работы.

"Меня уволили. Причина увольнения — невыход на работу. Атмосфера в школе была очень приятная и дружелюбная. Но это скандал на весь город, так что не получилось никаких корректировок в эту ситуацию внести", — сказал Александр.

Впрочем, директор школы № 100 Дмитрий Язовских отметил, что не всё ещё потеряно. По его словам, педагог был отстранён от уроков и от руководства 2 "А" классом, с него будет взята объяснительная записка, однако руководство ещё не приняло решение о его дальнейшей деятельности в учебном заведении.

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Николай Абрамов
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