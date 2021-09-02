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В Нижнем Тагиле молодой учитель проспал линейку 1 сентября и лишился работы

Педагог извинился перед родителями второклассников и признался, что не услышал ни один из будильников.

2 сентября, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В Нижнем Тагиле 22-летнего учителя начальных классов школы № 100 отстранили от занятий из-за того, что он проспал свой первый рабочий день — 1 сентября. Об этом сообщило издание "Реальный Тагил".

Выяснилось, что 22-летний педагог поспешил объясниться в родительском чате и честно написал о том, что случилось: он не услышал ни один из будильников, а также звонки мам и пап второклассников. Многие родители восприняли случившееся в штыки. Они посоветовали молодому педагогу не говорить детям причину отсутствия. Учитель сообщил, что из-за случившегося лишился работы.

"Меня уволили. Причина увольнения — невыход на работу. Атмосфера в школе была очень приятная и дружелюбная. Но это скандал на весь город, так что не получилось никаких корректировок в эту ситуацию внести", — сказал Александр.

Впрочем, директор школы № 100 Дмитрий Язовских отметил, что не всё ещё потеряно. По его словам, педагог был отстранён от уроков и от руководства 2 "А" классом, с него будет взята объяснительная записка, однако руководство ещё не приняло решение о его дальнейшей деятельности в учебном заведении.

В Барнауле 11-летний мальчик исчез после школьной линейки 1 сентября

В Барнауле 11-летний мальчик исчез после школьной линейки 1 сентября

Ранее Лайф узнал, что треть россиян во время учёбы в школе ненавидели 1 сентября.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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