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Ученик сыграл жёсткий деткор на школьной линейке в Петербурге

Ролик завирусился в TikTok, многих удивило, что выбор юноши одобрили учителя.

2 сентября, 18:49

Школьник сыграл деткор на гитаре во время Дня знаний в Петербурге. Фото © TikTok / yegorgudym

Школьник из Санкт-Петербурга сыграл на гитаре песню Baba Yaga российской деткор-группы Slaughter to Prevail во время торжественной линейки во время Дня знаний в Купчино. Ролик со своим выступлением он опубликовал в TikTok, и тот более чем за сутки набрал свыше 600 тысяч просмотров.

Реакция музыкантов не заставила себя долго ждать. Так, вокалист данной группы Александр Шиколай написал в комментариях, что, по его мнению, это "правильное 1 сентября, вот это я понимаю, респект". В Сети удивились, что школьнику разрешили сыграть такую композицию перед педагогами, родителями и другими учениками. На это сам юноша ответил, что долго репетировал и при этом всем известно о его любви к музыке.

МакSим, Джиган, Лазарев и ещё 12 звёзд, которые поддерживали своих детей 1 сентября как могли

МакSим, Джиган, Лазарев и ещё 12 звёзд, которые поддерживали своих детей 1 сентября как могли

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске на линейке школьникам показали танец живота. Видео выступления появилось в социальных сетях. Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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