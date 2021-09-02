Ученик сыграл жёсткий деткор на школьной линейке в Петербурге

Школьник из Санкт-Петербурга сыграл на гитаре песню Baba Yaga российской деткор-группы Slaughter to Prevail во время торжественной линейки во время Дня знаний в Купчино. Ролик со своим выступлением он опубликовал в TikTok, и тот более чем за сутки набрал свыше 600 тысяч просмотров.

Реакция музыкантов не заставила себя долго ждать. Так, вокалист данной группы Александр Шиколай написал в комментариях, что, по его мнению, это "правильное 1 сентября, вот это я понимаю, респект". В Сети удивились, что школьнику разрешили сыграть такую композицию перед педагогами, родителями и другими учениками. На это сам юноша ответил, что долго репетировал и при этом всем известно о его любви к музыке.