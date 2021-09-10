Амбиции партий накануне выборов: Эксперты ЭИСИ предрекли партии "Новые люди" пятое место и вхождение в состав Государственной думы Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Насколько успешными оказались стратегии партий? Кто остался в выигрыше, а кто "расстрелял" избирателей — на эти вопросы ответили эксперты. 9 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Выход избирательной кампании на финишную прямую сегодня обсудили политологи Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола, выяснив, какие предпочтения на выборах могут продемонстрировать граждане России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 6 по 8 сентября 2021 года провёл опрос, в котором участвовало более четырёх тысяч человек. Результаты были разделены на три столбца, в первом посчитали всех, кто дал ответ, во втором тех, кто определился, а в третьем — прогноз, учитывающий и другие факторы, в том числе реальную готовность россиян принять участие в выборах, опыт голосования и другие.

— 29% опрошенных заявляют, что будут голосовать за "Единую Россию", от "электорально активных" их количество ровняется 35%, и наш прогноз состоит в том, что партия получит в итоге 42%. У КПРФ согласно опросу 16,5%, 20,5% из числа активных избирателей, а наш прогноз — 19%. У ЛДПР следующие цифры: 10%, 8,5% и 11%. "Справедливая Россия — За правду" чуть хуже: 5,5%, 5,9%, 8%. Кроме этого, есть ещё малые партии. Например, очень неплохой результат показывают "Новые люди", у них рейтинг 5,2%, от электорально активных — 4,2%, наш прогноз для них достигает 5%. Они имеют шанс перешагнуть пятипроцентный барьер и стать пятой парламентской партией, а также получить государственное финансирование, как и те партии, что перешагнут 3% — теоретически смогут это сделать "Партия пенсионеров", "Яблоко" и "Зелёные", — рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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Ещё один вариант взгляда на предвыборную борьбу через призму рыночных отношений, где рейтинг партий оценивается так же, как и цена акций, представил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Большое количество экспертов признавались в том, что сложно сделать точные прогнозы, по его мнению, это говорит прежде всего о том, что политическая жизнь в стране активно развивается.

— Мы всё разделили на разные группы. Есть основная, где находятся четыре парламентские партии. Для "Единой России" кампания была очень сложной, сыграли свою роль и пенсионная реформа, и пандемия. При том что пандемия отразилась на всех сферах жизни, если мы посмотрим на ситуацию в мире, то, например, в Германии сейчас правящая партия в очень трудном положении. Однако партии большинства, конечно, удалось отыграть часть рейтинговых потерь. Замечу любопытный момент, что какой бы ни была позиция, которую занимали представители ЕР по вопросам пандемии, будь то сторонник активной борьбы с вирусом или ковид-диссидент, — в любом случае понижала рейтинг этой политической силы. Позиция партии, которой она успешно придерживается уже полтора года, скорее половинчатая и представляет симбиоз обоих направлений, плюс состав её участников значительно обновился. ЕР также отказалась от имиджа излишне консервативной, что дало позитивный результат, — сказал эксперт.

Оппозиция же, по его словам, играла в обратную сторону, так как в КПРФ посчитали, что у них есть уникальная возможность набрать более 20% голосов, а может быть, и больше 30%, поэтому они попытались оседлать тему антипрививочников.

— Было совершено много популистских заявлений и шагов, но выше головы прыгнуть не получилось. Прежде всего потому, что КПРФ не обновляется, а в этом случае даже популярные идеи, излагаемые старыми политиками, выглядят блёкло и не поднимают рейтинга партии, а скорее компрометируют их идеи. В ходе кампании коммунисты крайне неумело сопротивлялись избирательным инновациям. ЛДПР, скорее всего, свои голоса получит, мандаты соберёт, но тот тренд, который мы видели ещё в 2016 году, уже иссяк. Всё-таки возраст Владимира Вольфовича, отсутствие новых интересных политиков играют свою роль, и та странная повестка по широкому кругу тем, которую продвигал Жириновский, тоже не повышает партийный вес. Были определённые надежды на "Справедливую Россию", но они в полной мере не оправдались, партия наберёт всего 5% голосов, но может достигнуть и 7–8%, удивив специалистов Глеб Кузнецов Политолог

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Самое интересное, по словам Кузнецова, это малые партии, которые дали в этом году хороший результат. Он отметил, что в прошлые разы все вкупе они собирали примерно 10% голосов, а в этом году почти удвоили свой результат, если верить результатам доклада, забрав предварительные 19%. Значит, считает эксперт, в стране действительно существует определённая потребность в новых лицах в оппозиции.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что уже можно делать некоторые прогнозы по электоральному движению масс. Сейчас наблюдаются две стрессовые ситуации, первая — это CoViD, а вторая — новые технологические условия проведения голосования. В условиях появления трёхдневного электронного голосования эксперты и аналитики не могут точно говорить о явке и результатах, так как у них нет необходимых инструментов для обработки новой информации.

— Предварительно, есть такие результаты: "Единая Россия" получит около 50% мандатов в Госдуме, КПРФ — 23%, ЛДПР — 18%, а "Справедливая Россия — За правду" — 8%. Ситуация следующая: сейчас зелёные таскают каштаны из огня. Безусловно, экологическая повестка очень важна для городского электората, и она будет нарастать, это важный фактор, но он не может объять весь механизм выборов. Я бы хотел ещё обратить внимание, что явка прогнозируется в районе от 47% до 54%, это довольно серьёзный разброс. Плюс у нас 13% неопределившихся, их по методологии принято делить пропорционально на все остальные партии. Более подробно мы, скорее всего, узнаем о результатах из экзитполов, а имеющиеся инструменты, увы, не работают, — сказал Чеснаков.

Также эксперты предположили, что на предстоящих выборах произойдёт важное изменение — рейтинг КПРФ, который надувался за счёт того, что партия собирала вокруг себя всех несогласных, поползёт вниз. — Чёткое ядро КПРФ — это примерно 11,5% избирателей от тех, кто ходит на выборы, это самый низкий результат партии, зафиксированный в 2007 году. Остальные, кто к ним подтягивается, — это попутчики. КПРФ же набирает голоса и за счёт недовольных либералов, которые голосуют в духе "лишь бы против власти", и за счёт государственников, которые таким образом показывают "кузькину мать" действующему правительству и большинству в парламенте. В этот раз партия "Новые люди", скорее всего, войдёт в парламент. Она "считывается" как либеральная, и люди, которые голосуют протестно, могут выбрать именно её, — отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

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Он добавил, что КПРФ не является партией последнего выбора, то есть той, за которую голосуют по принципу "остальные ещё хуже". Проблема коммунистов в том, что у них рейтинг не совсем заслуженный. — Приходит либерал — КПРФ не его партия. Приходит левак — тоже не его, всем же понятно, что КПРФ уже очень и очень правая, при этом не против Путина, никогда не противоречит президенту в публичном пространстве. Да и новых лиц у них, мягко говоря, немного, всё те же фигуры, что появились в 1990-е – начале 2000-х годов, — напоминает эксперт. При этом раньше, года до 2003-го, КПРФ была партией последней надежды, как в 1995 и 1999 годах, но этот ореол тоже исчез.

Он подчеркнул, что в условиях, когда либералы проголосуют за "Новых людей", "Яблоко" и "Партию пенсионеров", радикальные коммунисты уйдут в другие союзы, электорат КПРФ будет постепенно покидать её. А за пределами ядерного электората у коммунистов нет актуального предложения, которое было бы воспринято их основным активом.

Авторы Никита Юрченко