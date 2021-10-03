В Красноярске мужчина напал с топором на девушку из-за 150 рублей

В Красноярске мужчина с топором ограбил местную жительницу. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске задержали 26-летнего мужчину, который ограбил 21-летнюю женщину на 150 рублей, угрожая топором. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"Женщина рассказала, что ранним утром вышла из дома, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и, угрожая топором, потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь, женщина передала ему 150 рублей и две банковские карты, после чего злоумышленник скрылся", — заявили в пресс-службе.

Нападение произошло в микрорайоне "Солнечный". Мужчину задержали, он неоднократно судим за "имущественные преступления". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".