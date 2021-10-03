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В Красноярске мужчина напал с топором на девушку из-за 150 рублей

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

3 октября, 11:52
<p>Фото © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26240723" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Красноярскому краю</a></p>

Фото © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске мужчина с топором ограбил местную жительницу. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске задержали 26-летнего мужчину, который ограбил 21-летнюю женщину на 150 рублей, угрожая топором. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"Женщина рассказала, что ранним утром вышла из дома, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и, угрожая топором, потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь, женщина передала ему 150 рублей и две банковские карты, после чего злоумышленник скрылся", — заявили в пресс-службе.

Нападение произошло в микрорайоне "Солнечный". Мужчину задержали, он неоднократно судим за "имущественные преступления". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Отсидевший за разбой вышел из колонии и в тот же день загремел в полицию за кражу

Отсидевший за разбой вышел из колонии и в тот же день загремел в полицию за кражу

Ранее Лайф рассказывал, что жителю Приморья дали пять лет строгого режима за похищение клетки с попугаями. Также мужчина забрал из кассы зоомагазина 700 рублей, которые хотел потратить на выпивку и еду. Птиц он планировал подарить подруге.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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