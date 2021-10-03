Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бернара Тапи

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит выразили соболезнования в связи со смертью французского предпринимателя и политического деятеля Бернара Тапи. Об этом говорится в сообщении администрации французского лидера.

"Президент республики и его супруга поражены известием о смерти Бернара Тапи, чьи амбиции, энергия и энтузиазм были источником вдохновения для поколений французов", — сообщили в администрации, добавив, что бизнесмену удалось "построить империю, наполненную безумной смелостью".