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Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бернара Тапи

Он отметил, что экс-владельцу Adidas удалось "построить империю, наполненную безумной смелостью".

3 октября, 11:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/BernardTapieOfficiel/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bernard Tapie</a></p>

Фото © Facebook / Bernard Tapie

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит выразили соболезнования в связи со смертью французского предпринимателя и политического деятеля Бернара Тапи. Об этом говорится в сообщении администрации французского лидера.

"Президент республики и его супруга поражены известием о смерти Бернара Тапи, чьи амбиции, энергия и энтузиазм были источником вдохновения для поколений французов", — сообщили в администрации, добавив, что бизнесмену удалось "построить империю, наполненную безумной смелостью".

Ранее стало известно, что экс-владелец Adidas Бернар Тапи умер от одного из самых агрессивных видов рака. С тяжёлым онкологическим заболеванием бизнесмен боролся на протяжении четырёх лет.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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