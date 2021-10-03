Осиротевший белый медвежонок начал таскать еду у жителей села на Чукотке

В чукотском селе Ванкарем начал периодически появляться осиротевший годовалый медвежонок. Косолапый вышел к людям в поисках еды, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

"В ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий медвежонок. Утром экологи обследовали окрестности, однако следов взрослой медведицы обнаружено не было. Судя по всему, малыш был один. Днём он снова показался жителям села. Медвежонок утащил кусок чукотского традиционного деликатеса — кымгыта", — пишет WWF России.

О косолапом немедленно сообщили в Росприроднадзор. Судьба медвежонка будет решаться на комиссии в начале этой недели.

В организации отметили, что в последнее время такие ситуации происходят всё чаще и поэтому необходима система, которая позволит оперативно на них реагировать. Сотрудники фонда подчеркнули, что в связи с этим нужно разработать программу реабилитации медвежат в дикой природе.