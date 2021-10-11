В Новосибирске посетителя сауны убило ударом тока

В Новосибирске мужчина скончался во время отдыха в сауне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что инцидент произошёл вечером 9 октября в банкетном комплексе в Центральном районе города.

"Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.