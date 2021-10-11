В Новосибирске посетителя сауны убило ударом тока
Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.
В Новосибирске мужчина скончался во время отдыха в сауне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что инцидент произошёл вечером 9 октября в банкетном комплексе в Центральном районе города.
"Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске полицейские проверяют гимназию из-за угроз в чатах школьников. Заметила тревожные сообщения директор учебного заведения и обратилась в ОВД.
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