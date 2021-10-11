В Visa заявили об отсутствии нарушений при оплате в Wildberries

Международная платёжная система Visa больше не регистрирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке, которые рассказали, что Visa разослала банкам-эквайрерам письма с соответствующим сообщением. Кроме того, представитель платёжной системы также подтвердил данные об устранении нарушений.

"Мы не фиксируем больше нарушений правил платёжной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платёжных инструментов препятствует распространению безналичных расчётов и нарушает интересы держателей карт Visa", — сообщил собеседник агентства.