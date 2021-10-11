В Visa заявили об отсутствии нарушений при оплате в Wildberries
Представители ретейлера отметили, что начали оказывать необходимую правовую и организационную поддержку банкам-эквайрерам сразу после поступления соответствующих писем.
Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
Международная платёжная система Visa больше не регистрирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке, которые рассказали, что Visa разослала банкам-эквайрерам письма с соответствующим сообщением. Кроме того, представитель платёжной системы также подтвердил данные об устранении нарушений.
"Мы не фиксируем больше нарушений правил платёжной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платёжных инструментов препятствует распространению безналичных расчётов и нарушает интересы держателей карт Visa", — сообщил собеседник агентства.
В свою очередь в компании онлайн-ретейлера отметили, что приветствуют решение платёжной системы. Там уточнили, что организация начала оказывать необходимую правовую и организационную поддержку банкам-эквайерам сразу же после поступления соответствующих писем. Представитель ретейлера выразил убеждённость, что компания действовала в строгом соответствии с законодательством, так как просто предоставляла скидки 2% по российским платёжным системам "Мир", SberPay и Системе быстрых платежей.
Напомним, в августе текущего года Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером. Также стало известно, что банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем. Спустя пять дней после публикации информации о новых тарифах по карте "Мир" объёмы платежей по ней выросли на 62%, через Sberpay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза. В Центробанке также не увидели оснований для вмешательства в спор платёжной системы и онлайн-ретейлера.
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