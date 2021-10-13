В школах Абакана усилили охрану из-за сообщений о вооружённом человеке

В школах Абакана в Хакасии усилили меры безопасности из-за сообщений о вооружённом человеке. Об этом сообщают власти города.

"В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооружённого человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях, независимо от сферы деятельности, усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям", — уточняется в сообщении.

В мэрии также отметили, что истории о нападениях на школы дают некоторым людям "простор для весьма нездоровой фантазии" и они с помощью соцсетей и мессенджеров распространяют слухи и нагнетают панику. Однако подчёркивается, что ни одно такое сообщение не должно остаться без внимания, вся информация немедленно передаётся в ФСБ, МВД и Росгвардию.