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В школах Абакана усилили охрану из-за сообщений о вооружённом человеке

В мэрии города отметили, что вся подобная информация немедленно передаётся в ФСБ, МВД и Росгвардию.

13 октября, 06:07
<p>Фото © <a href="https://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/news/2021/october/v-municipalnyh-uchrezhdeniyah-abakana-usileny-mery-bezopasnosti-na-vhode.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Абакан. Официальный портал</a></p>

Фото © Абакан. Официальный портал

В школах Абакана в Хакасии усилили меры безопасности из-за сообщений о вооружённом человеке. Об этом сообщают власти города.

"В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооружённого человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях, независимо от сферы деятельности, усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям", — уточняется в сообщении.

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В мэрии также отметили, что истории о нападениях на школы дают некоторым людям "простор для весьма нездоровой фантазии" и они с помощью соцсетей и мессенджеров распространяют слухи и нагнетают панику. Однако подчёркивается, что ни одно такое сообщение не должно остаться без внимания, вся информация немедленно передаётся в ФСБ, МВД и Росгвардию.

Ранее Лайф рассказывал, что школы Владивостока усилили охрану из-за сообщений о готовящейся атаке. В частности, ужесточили контроль у входов и территорий по периметру зданий. В пресс-службе мэрии попросили родителей учеников заявлять о каждом подозрительном инциденте.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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