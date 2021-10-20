СМИ: В Турции арестовали четверых россиян по подозрению в шпионаже

В Турции суд арестовал шестерых иностранцев, задержанных ранее по подозрению в "политическом и военном шпионаже". Об этом пишет газета Hurriyet.

По её данным, речь идёт о четырёх гражданах России, одном украинце и одном гражданине Узбекистана.

В Кремле не располагают данными о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами

Ранее сообщалось, что операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. По данным СМИ, у них обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.