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СМИ: В Турции арестовали четверых россиян по подозрению в шпионаже

Также, по данным местной газеты, под стражу заключены ещё два иностранца — граждане Украины и Узбекистана.

20 октября, 20:43

Фото © ТАСС / DPA

В Турции суд арестовал шестерых иностранцев, задержанных ранее по подозрению в "политическом и военном шпионаже". Об этом пишет газета Hurriyet.

По её данным, речь идёт о четырёх гражданах России, одном украинце и одном гражданине Узбекистана.

В Кремле не располагают данными о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами

В Кремле не располагают данными о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами

Ранее сообщалось, что операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. По данным СМИ, у них обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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