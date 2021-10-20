СМИ: В Турции арестовали четверых россиян по подозрению в шпионаже
Также, по данным местной газеты, под стражу заключены ещё два иностранца — граждане Украины и Узбекистана.
Фото © ТАСС / DPA
В Турции суд арестовал шестерых иностранцев, задержанных ранее по подозрению в "политическом и военном шпионаже". Об этом пишет газета Hurriyet.
По её данным, речь идёт о четырёх гражданах России, одном украинце и одном гражданине Узбекистана.
Ранее сообщалось, что операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. По данным СМИ, у них обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.
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