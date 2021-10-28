Путин по видеосвязи выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства в формате видеосвязи. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдёт оно в режиме видеоконференции", — сказал Песков.