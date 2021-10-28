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Путин по видеосвязи выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Мероприятие с участием главы государства запланировано на 4 ноября, в День народного единства.

28 октября, 09:59
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства в формате видеосвязи. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдёт оно в режиме видеоконференции", — сказал Песков.

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Как сообщал Лайф, накануне глава государства выступил на саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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