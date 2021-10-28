Путин по видеосвязи выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Мероприятие с участием главы государства запланировано на 4 ноября, в День народного единства.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин выступит на заседании Высшего госсовета Союзного государства в формате видеосвязи. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдёт оно в режиме видеоконференции", — сказал Песков.
Как сообщал Лайф, накануне глава государства выступил на саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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