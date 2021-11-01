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Глава "Тавриды" назвал конкурс Фонда культурных инициатив шансом проявить себя

По его мнению, подобные проекты объединяют большое количество талантов со всей страны, стремящихся к переменам и развитию.

1 ноября, 08:14
<p>Сергей Першин. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Сергей Першин. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В России стартовал грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Как рассказал генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" и руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, такая поддержка молодых специалистов является для них настоящей возможностью заявить о себе и изменить мир вокруг.

"Во время первого конкурса, который прошёл этим летом, мы с коллегами поддерживали много ярких идей, среди которых были и проекты начинающих, а теперь с удовольствием смотрим, как они реализуются по всей стране. Мы также отметили широту представленных сфер творчества — это не только традиционные театр, кино, музыка, архитектура и прочие, но и современные направления digital, VR", — подчеркнул он.

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Першин выразил уверенность, что новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив объединит ещё большее число талантов со всей страны, стремящихся к переменам и развитию. Он добавил, что подавать заявки на участие могут не только НКО, но и в том числе коммерческий сектор, индивидуальные предприниматели, а также муниципальные организации.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал Россию мировым лидером по количеству возможностей для самореализации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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