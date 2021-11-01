Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на новый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на творческий грантовый конкурс 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Участие могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Заявки, которые можно подать через информационную систему фонда, должны соответствовать одному из восьми тематических направлений. Среди них — "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года 23:30 по московскому времени.

Заявители также могут обратиться с вопросами в контактный центр по номеру: 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе.

Общий фонд грантового конкурса составляет около четырёх миллиардов рублей. Средства распределят между авторами самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Как напомнили в фонде, по итогам конкурса 2021 года поддержку получило почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы.