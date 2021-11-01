Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на новый конкурс
Среди его победителей распределят около четырёх миллиардов рублей на развитие самых креативных и значимых проектов для общества.
Фото © Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на творческий грантовый конкурс 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Участие могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Заявки, которые можно подать через информационную систему фонда, должны соответствовать одному из восьми тематических направлений. Среди них — "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года 23:30 по московскому времени.
Заявители также могут обратиться с вопросами в контактный центр по номеру: 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе.
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Общий фонд грантового конкурса составляет около четырёх миллиардов рублей. Средства распределят между авторами самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.
Как напомнили в фонде, по итогам конкурса 2021 года поддержку получило почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы.
Ранее Лайф сообщал, что гендиректор радиостанции "Орфей" Ирина Герасимова оценила работу Президентского фонда культурных инициатив. Она отметила, что его создание вдохнуло новую здоровую энергетику в сообщество творцов, даже несмотря на то что период пандемии задержал рождение многих проектов.
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