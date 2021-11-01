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Умер пенсионер, в квартире которого в Набережных Челнах произошёл взрыв

28 октября следователи завели на пенсионера уголовное дело. Эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия стали именно его действия.

1 ноября, 07:58

Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов

Сегодня ночью, 1 ноября, скончался 70-летний мужчина, квартира которого стала эпицентром взрыва в многоэтажке в Набережных Челнах. До этого неделю пенсионер находился на ИВЛ в отделении интенсивной терапии.

28 октября следователи завели на него уголовное дело. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва газа стали умышленные действия владельца квартиры.

Момент взрыва в доме в Набережных Челнах заснял ещё один видеорегистратор

Момент взрыва в доме в Набережных Челнах заснял ещё один видеорегистратор

Напомним, взрыв в Набережных Челнах произошёл вечером 25 октября. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажа. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Как стало известно Лайфу, до инцидента он несколько месяцев жаловался в различные инстанции на то, что кто-то якобы хочет отнять у него жилплощадь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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