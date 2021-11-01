Умер пенсионер, в квартире которого в Набережных Челнах произошёл взрыв
28 октября следователи завели на пенсионера уголовное дело. Эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия стали именно его действия.
Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов
Сегодня ночью, 1 ноября, скончался 70-летний мужчина, квартира которого стала эпицентром взрыва в многоэтажке в Набережных Челнах. До этого неделю пенсионер находился на ИВЛ в отделении интенсивной терапии.
28 октября следователи завели на него уголовное дело. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва газа стали умышленные действия владельца квартиры.
Напомним, взрыв в Набережных Челнах произошёл вечером 25 октября. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажа. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Как стало известно Лайфу, до инцидента он несколько месяцев жаловался в различные инстанции на то, что кто-то якобы хочет отнять у него жилплощадь.
Лента новостей
"Бесконечно играть на нервах нельзя": В Госдуме оценили статью NI об ответе России на применение Украиной ударного дрона
сегодня в 07:52
В России выявили три случая заражения штаммом "мю"
сегодня в 07:46
Цена газа подскочила на фоне остановки прокачки топлива в ФРГ по трубопроводу "Ямал – Европа"
сегодня в 07:42
Комментариев: 0