Депутат Госдумы Олег Морозов оценил статью журнала National Interest, в которой говорится, что Россия может выйти за рамки резких слов после применения Украиной ударного дрона в Донбассе. По его мнению, подобные материалы говорят о том, что Запад пока не утратил здравый смысл.

"Здравый смысл прорезается у некоторых наших оппонентов и у экспертного сообщества. Совершено понятно, что бесконечно эскалировать военную угрозу в Донбассе невозможно, потому что это нарушения Минских соглашений. А мы гаранты этих соглашений и не раз заявляли, что у нас есть красные линии и что срыв Минских соглашений приведёт к фатальным последствиям для Украины", — рассказал Морозов в беседе с Лайфом.

Парламентарий напомнил, что донбасский кризис не имеет военного решения, поэтому надо идти политическим путём. Однако Украина этого не понимает и продолжает применять силу в регионе. Россия не оставит этого без внимания и продолжит оказывать поддержку непризнанным республикам, добавил Морозов.

"Мне кажется, что некоторые европейцы и даже те, кто за океаном, понимают, что бесконечно играть на нервах у России и здравого смысла нельзя. <...> Это Украина запросила пощады в виде Минских соглашений, и мы на это пошли, понимая, что не хотим кровопролитий. Но бесконечно же играть на нервах у людей нельзя. И Минска-3 после после очередной войны не последует, там будет только военное поражение", — добавил собеседник Лайфа.