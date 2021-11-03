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Песков заявил о последовательной и серьёзной климатической политике России

Одним из главных её результатов представитель Кремля назвал "более зелёный энергобаланс" страны относительно других государств.

3 ноября, 10:16
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Климатическая политика России является продуманной и последовательной, поэтому действия страны в этом направлении не приурочены к каким-то конкретным мероприятиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы не умаляем значения климатической конференции в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьёзный, продуманный характер", — сказал Песков.

По словам Пескова, это касается и борьбы с масштабными лесными пожарами, учитывая географию страны, и диверсификации российского энергетического баланса. Меры, принятые государством в этой сфере уже дали свои результаты, "потому что наш энергобаланс гораздо более зелёный" относительно других стран, отметил представитель Кремля.

Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата

Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата

Также в ходе брифинга Песков напомнил американскому президенту Джо Байдену о горящих лесах в Калифорнии в ответ на упрёки в том, что Москва якобы игнорирует проблемы климата.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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