Песков заявил о последовательной и серьёзной климатической политике России

Климатическая политика России является продуманной и последовательной, поэтому действия страны в этом направлении не приурочены к каким-то конкретным мероприятиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы не умаляем значения климатической конференции в Глазго, но действия России носят последовательный и очень серьёзный, продуманный характер", — сказал Песков.

По словам Пескова, это касается и борьбы с масштабными лесными пожарами, учитывая географию страны, и диверсификации российского энергетического баланса. Меры, принятые государством в этой сфере уже дали свои результаты, "потому что наш энергобаланс гораздо более зелёный" относительно других стран, отметил представитель Кремля.