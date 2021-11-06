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13-летний подросток оказался электросамокатчиком, сбившим пенсионерку в центре Москвы

77-летняя пострадавшая сейчас находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.

6 ноября, 10:52
<p>Кадр видео © Пресс-служба Росгвардии</p>

Кадр видео © Пресс-служба Росгвардии

Правоохранители установили личность неизвестного, сбившего на электросамокате 77-летнюю женщину на Манежной площади в центре Москвы. Как сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале, им оказался 13-летний подросток.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

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Напомним, всё произошло днём 5 ноября. Инцидент попал на камеры наблюдения, на которых видно, как парень врезается в пенсионерку, медленно идущую по площади. При этом помочь ей и поинтересоваться о самочувствии сразу после случившегося электросамокатчик не поспешил. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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