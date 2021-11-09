Госдума приняла в первом чтении проект о региональной власти

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти. Документ определяет полномочия субъектов, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, а также вводит единый срок полномочий для них — пять лет.

Законопроект подразумевает, что федеральные и региональные органы власти, а также власти местного самоуправления будут входить в единую систему публичной власти, их согласованное функционирование обеспечит глава государства — президент РФ. Так, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями конституции.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект о региональной власти является рамочным. Он предоставляет возможности законодательным собраниям регионов принимать решения, исходя из специфики субъектов. Например, в будущем они смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд. Результатом принятия закона должно стать чёткое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти, считает Володин.

"Именно от согласованных действий всех уровней власти — федерального, регионального и местного — зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом", — заключил он.