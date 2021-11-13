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Путин ответил на нападки по поводу "нарушения" Минских договорённостей

При этом он обратил внимание на то, что западные страны закрывают глаза и предпочитают никак не реагировать на явные нарушения со стороны Киева.

13 ноября, 08:40
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66444" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Россию часто обвиняют в неисполнении Минских договорённостей, однако не могут сформулировать, что конкретно страна сделала не так, заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Когда мы задаём вопрос, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что по Минским соглашениям Россия должна была сделать, ответа нет. "Мы не можем сформулировать". Я не шучу, именно такой диалог. А что не выполняют ЛНР и ДНР? Тоже не могут сформулировать", — рассказал президент.

При этом действия украинских властей по Минским соглашениям у иностранных коллег вопросов не вызывают. Путин напомнил, что недавно Киев использовал ударный беспилотник в Донбассе, о чём "бодро рапортовал" президент Украины Владимир Зеленский. Эти летательные аппараты относятся к авиации. Согласно Минским соглашениям и последующим договорённостям, использование авиации в зоне конфликта запрещено.

"Но никто даже на это не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счёт. А официальные лица на Украине прямо говорят: "Применяли и будем применять дальше". Параллельно организовали внеплановые учения в Чёрном море. Впечатление, что нам не дают расслабиться, но пусть знают, что мы и не расслабляемся", — заявил российский лидер.

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Ранее в Киеве объяснили, почему не считают нарушением применение ударного дрона в Донбассе. Своё выступление советник главы офиса лидера Украины закончил лаконично: "Вот и всё", — перед этим окрестив беспилотник "оружием, поменявшим правила игры".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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