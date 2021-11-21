Как поют звёзды 90-х вживую тогда и сейчас, часть 2

Татьяна Овсиенко

Без песен "Капитан" и "Колечко" не проходит ни одна дискотека 80–90-х, хотя сама Татьяна рисковала вовсе остаться за бортом эстрады. С приходом двухтысячных исполнительница не смогла адаптироваться к новым правилам поп-культуры и взяла перерыв, который растянулся до 2013-го. С тех пор у Овсиенко так и не вышло новых хитов, но выступает она с завидной регулярностью.

© YouTube / Официальный канал Татьяны Овсиенко

Татьяна Буланова

Фото © Instagram / buslya__fan, buslya

Чувственный голос и обязательно лиричные песни сделали Татьяну Буланову легендой девяностых. Спустя десятилетия любимая "плакса" российской эстрады всё так же поёт свои хиты, которые успела полюбить вся страна. Складывается впечатление, что нежный голос звезды так и не изменился.

© YouTube / Татьяна Буланова

Юрий Шатунов

Кадр из видео © YouTube / Юрий Шатунов, фото © Instagram / yuriy_shatunov

Группа "Ласковый май" просуществовала чуть больше шести лет, но голос солиста Юры Шатунова до сих пор, спустя тридцать лет после распада коллектива, нередко можно встретить по радио. Конечно, тембр звезды изменился, но в нём до сих пор узнаётся юноша из детского дома, который неожиданно для всех стал звездой Советского Союза. А вот внешность певца изменилась до неузнаваемости.

© YouTube / Disco 80's, Oleg Turaev

Лада Дэнс

Фото © Twitter / obovsemcc, Instagram / lada_dance_official

Хит Baby Tonight ("Девочка-ночь") вошёл в первый альбом Лады, но даже без огромного опыта за плечами она смогла прославиться. У девушки было музыкальное образование и, в отличие от многих звёзд-однодневок того времени, женщина до сих пор выступает самостоятельно. Мало того, артистка до сих пор умудряется держаться на волне. Ведёт свой блог, где часто появляется вместе с популярными у молодёжи артистами и участвует в челленджах.

© YouTube / МЕДИАТЕКА ДЖЕМ, Лада ДЭНС

Наталья Ветлицкая

Фото © Instagram / n_vetlitskaya_wonderful

Когда в 1990-м вышел сингл Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", песня сразу стала хитом. Девушке открылись двери к вершине эстрадного олимпа, а клип даже номинировали на премию MTV. Исполнительница почти 15 лет выезжала на своей главной песне, но после 2004-го решила завершить свою карьеру. Но пару лет назад Ветлицкая выпустила альбом и даже объявила о грядущих концертах. Правда, с возрастом голос крепче не стал, поэтому без помощи бэк-вокала и автотюна не обходится.