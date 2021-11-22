Автоэксперт Моржаретто оценил идею ввести уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД
Необходима продуманная система, подчеркнул специалист и отметил, что такое предложение уже поступило и активно обсуждается.
Фото © Pexels
Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил вероятность введения уголовного наказания для нарушителей правил дорожного движения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.
"Тут нужна какая-то стройная, продуманная система. Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают", — сказал автоэксперт.
При этом Моржаретто отметил, что такая идея уже поступила и активно обсуждается. По его мнению, если есть три–пять нарушений, следует лишать прав, прежде чем вводить уголовное наказание.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД. В немилость могут впасть водители, которые лихачат, чтобы похвастаться опасным стилем вождения в соцсетях. Помимо того, у автомобилистов могут ещё и конфисковывать транспортные средства.
Комментариев: 0