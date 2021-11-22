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Автоэксперт Моржаретто оценил идею ввести уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД

Необходима продуманная система, подчеркнул специалист и отметил, что такое предложение уже поступило и активно обсуждается.

22 ноября, 13:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил вероятность введения уголовного наказания для нарушителей правил дорожного движения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

"Тут нужна какая-то стройная, продуманная система. Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают", — сказал автоэксперт.

Стоять! Влюбляться: Вот из-за таких автоинспекторов у нас пробки на дорогах

Стоять! Влюбляться: Вот из-за таких автоинспекторов у нас пробки на дорогах

При этом Моржаретто отметил, что такая идея уже поступила и активно обсуждается. По его мнению, если есть три–пять нарушений, следует лишать прав, прежде чем вводить уголовное наказание.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД. В немилость могут впасть водители, которые лихачат, чтобы похвастаться опасным стилем вождения в соцсетях. Помимо того, у автомобилистов могут ещё и конфисковывать транспортные средства.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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