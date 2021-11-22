Канцлер Австрии призвал Евросоюз не поддаваться на "шантаж" Лукашенко
Политик указал на циничное использование мигрантов в качестве оружия против ЕС. По его утверждению, обстановка на белорусско-польской границе напряжённая, ситуация только ухудшается.
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Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на ЕС на белорусско-польской границе. Об этом политик поведал в ходе инициированной Веной международной конференции по Белоруссии в виртуальном формате, сообщает РИА "Новости".
"С моей точки зрения, ясно одно: ЕС не должен поддаваться шантажу Лукашенко, мы должны реагировать единым фронтом и ясно на эту спонсированную государством гибридную атаку на Евросоюз", — отметил Шалленберг на пресс-конференции.
Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада "подтянуть" РФ к кризису на белорусско-польской границе. По словам дипломата, зарубежным государствам это нужно, чтобы использовать как "тяжеловесный" фактор для обвинений.
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