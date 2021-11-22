Канцлер Австрии призвал Евросоюз не поддаваться на "шантаж" Лукашенко

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на ЕС на белорусско-польской границе. Об этом политик поведал в ходе инициированной Веной международной конференции по Белоруссии в виртуальном формате, сообщает РИА "Новости".

"С моей точки зрения, ясно одно: ЕС не должен поддаваться шантажу Лукашенко, мы должны реагировать единым фронтом и ясно на эту спонсированную государством гибридную атаку на Евросоюз", — отметил Шалленберг на пресс-конференции.