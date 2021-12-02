"Роскачество" попросило Генпрокуратуру разобраться с поддельными консервами из сайры
Специалисты проверили 19 рыбных консервов российского производства из магазинов и в 11 выявили подмену сырья.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
"Роскачество" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервированной сайры, которые подменяют дорогую рыбу на более дешёвую. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное в ноябре замглавы организации Ольгой Шанаевой заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину.
"Роскачество" обратилось в надзорный орган в связи с результатами исследования, проведённого в сентябре этого года. Специалисты проверили 19 рыбных консервов российского производства из магазинов и выявили подделку. Подмена сырья была обнаружена в 11 из проверенных товаров. В них вместо более дорогой сайры оказалась дальневосточная сардина иваси или тихоокеанская сельдь.
Теперь Генпрокуратура проверяет, как органы исполнительной власти, субъекты и бизнес соблюдают требования закона по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.
Ранее Лайф писал, что исследователи "Роскачества" провели проверку куриных наггетсов, в которых нашли кишечную палочку и листерии.
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