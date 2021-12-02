"Роскачество" попросило Генпрокуратуру разобраться с поддельными консервами из сайры

"Роскачество" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервированной сайры, которые подменяют дорогую рыбу на более дешёвую. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное в ноябре замглавы организации Ольгой Шанаевой заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину.

"Роскачество" обратилось в надзорный орган в связи с результатами исследования, проведённого в сентябре этого года. Специалисты проверили 19 рыбных консервов российского производства из магазинов и выявили подделку. Подмена сырья была обнаружена в 11 из проверенных товаров. В них вместо более дорогой сайры оказалась дальневосточная сардина иваси или тихоокеанская сельдь.

Теперь Генпрокуратура проверяет, как органы исполнительной власти, субъекты и бизнес соблюдают требования закона по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.