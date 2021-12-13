В России начнут по-новому проверять школьные учебники

Минюст РФ зарегистрировал приказ Министерства просвещения РФ об утверждении нового порядка формирования федерального перечня школьных учебников, который уточняет критерии проверки книг. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", — говорится в приказе.

Как отмечается в документе, одним из критериев проверки учебников для школьников теперь станет отсутствие в них грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых ошибок и опечаток, в том числе применительно к иллюстративному материалу, комментариям, примечаниям.