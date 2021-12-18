41-летний предприниматель Курбан Омаров в последнее время всё больше напоминает инста-блогера, чем владельца газет и пароходов, каким его представляли ещё несколько лет назад. Умение зарабатывать деньги, как коса на камень, нарвалось на жгучее желание быть в центре внимания. В итоге человек с глазами акулы, как его называют в светских телеграм-каналах, скатился до уровня фрик-шоу "Давай поженимся!". Видимо, старый стереотип о том, что "любой пиар — это хорошо", плотно засел в голове у Курбана, но в результате реальные акулы шоу-бизнеса, типа Гузеевой и Сябитовой, разделали теперь уже бывшего бизнесмена под орех. Именно бывшего, потому что эта часть жизни для него теперь точно не главная.

Как всё начиналось

Курбан Омаров с отцом и дочерью Теоной © Instagram/zimamoscow

Курбан родился в простой семье дагестанского строителя, который в короткие сроки смог подняться и заработать хорошие деньги. Мальчик был вынужден часто переезжать с места на место, однако отцовские деньги помогли оседлать эту жизнь и заполучить высокую самооценку. Курбан быстро находил друзей и умудрялся влипать в разные истории, о которых его семья предпочитает не вспоминать. Парня отправили в лондонскую школу, и оттуда он вернулся с окончательным ярлыком "золотая молодёжь".

Семейный человек

Курбан Омаров © Instagram / zimamoscow и zimamoscow

Уверенности в себе ему было не занимать — отец устроил парня учиться в московский вуз, чтобы он продолжил семейное дело — строительный бизнес. Но и тут скромничать Курбан не собирался — в 19 лет он выкрал девушку из дома и увез её в другой город, где они и поженились. Правда, и развелись они спустя полгода. Курбан пользовался вниманием представительниц прекрасного пола (интересно, с чего вдруг?..), но построить крепкую семью, как отцу, ему так и не удалось.

Об Алле Воденко — второй жене — Курбан говорить не любит, потому что знает — в разводе виноват он сам. С ней он познакомился в середине нулевых, а в 2008 году у них родился сын. Его назвали, разумеется, Омаром. Тем не менее заботливое отцовство и семейная жизнь не вписывались в планы Курбана — он хотел зарабатывать и с головой ушёл в семейный бизнес.

Курбан Омаров и Алла Воденко © Instagram / zimamoscow и alla_vodenko

"Курбан хотел развлекаться, а у него жена беременная дома", — так о том периоде говорила Алла. Он ей изменял, и девушка подала на развод. Курбан говорит, что в каждом интервью извиняется перед ней и признаётся: "Я тогда вёл себя как свинья, мне очень стыдно".

Именно на смену Алле пришла Ксения Бородина, с которой бизнесмен познакомился на вечеринке у общих знакомых. Стала ли она разлучницей? Возможно, но в российском шоу-бизнесе это клеймо никого уже не удивляет и не сдерживает. Разрушить чужую семью — считается обычным делом, увы. Конечно, позже глянцевым журналистам они напоют историю о том, что вначале они были просто друзьями, а потом постепенно, когда стало понятно, что брак уже и так сыпался, они и сошлись. Родственные души и это вот всё. Курбан задарил ведущую "Дома-2" дорогими подарками: поездками на курорты, брендовыми вещами из ЦУМа и другими "мелочами". Он даже помог ей открыть свой бизнес — линейку одежды.

Курбан Омаров и Ксения Бородина © Instagram/zimamoscow

У Ксении от прошлого брака осталась дочь Маруся, которую она при разводе забрала с собой. А в отношениях с Курбаном она подарила ему вторую малышку — Теону. Постепенно её карьера начала налаживаться, и это стало точкой невозврата для бизнесмена. Он вырастил сильную женщину, рядом с которой стал равноправным членом семьи. Это противоречило его природе. Он хотел возвращаться домой и отдыхать, а вместо этого ему приходилось продолжать воевать и побеждать и в собственном доме. В такой модели отношений рано или поздно кто-то не выдержит и нарушит правила, а другой не простит. Гордыня погубила их семейную жизнь.

Начало конца

Курбан Омаров и Ксения Бородина © Instagram/zimamoscow

Стоит заметить, что изначально Курбан всячески сторонился публичности. Он занимался делом, помимо строительного бизнеса его интересы устремились к инвестициям, и у него неплохо получалось. Но он стал смешивать личное и бизнес. Вместе с супругой они открыли развлекательные центры TeikaBoom. Они выстрелили, но для всего окружения это выглядело как заслуга Ксении. Мол, Омаров лишь дал денег. Выйти в медийное поле он тогда стеснялся. Комплексовал по поводу сломанного носа и злобных комментариев на эту тему.

Из-за того что Курбан не любил говорить о своих деньгах, многие сразу решили, что он живёт на шее более успешной жены, и нарекли его альфонсом. Статус содержанки развлекал бизнесмена, который до сих пор шутит по этому поводу. "Вот букеты вам купил — остатки альфонской жизни", — заявил он на шоу "Давай поженимся!".

Курбан Омаров и Ксения Бородина © Instagram/zimamoscow

В итоге Омаров не выдержал. Началось всё с пластической операции носа. Кто надоумил — понятно. Эксперименты с внешностью позже станут его постоянной фишкой. Да, ему кажется, что постирония его спасает. Но нет. Он просто стал превращаться в накачанного мажорика, который комплексует из-за своей внешности. Бизнесмен завёл свой ютуб-канал, где принялся выкладывать ролики — но камера видит людей насквозь, ему не поверили и контент не взлетал. Подписчиков собралось меньше 30 тысяч, а самый популярный ролик — о проверке товаров с рынка "Садовод" и из ЦУМа — просмотрели более полумиллиона раз. Последнему результату он обязан Ксении, она кинула ему кость для хайпа.

В "Инстаграме" у Курбана дела шли лучше — лицемерие на этой платформе считается нормой. Он начал регулярно выкладывать фото, видео и сториз, рассказывая о своей семейной жизни, размышляя на актуальные темы, и смешные ролики вместе с детьми. Таким образом он смог набрать 4,1 миллиона подписчиков. Сейчас эта страница приносит ему очень неплохой доход. То есть он переквалифицировался в медиабизнесмена. Просто пока не всегда чувствует разницу между бизнесом непубличным и предпринимательством у всех на виду.

Курбан Омаров и Ксения Бородина © Instagram/borodylia

Он всё ещё утверждает, что с помощью строительного и инвестиционного бизнеса зарабатывает гораздо больше, чем на своей славе. Но стремиться есть к чему. Доходы Бородиной озвучил Forbes — журнал назвал её одной из самых богатых знаменитостей российского шоубиза. А вот про успехи Курбана всем оставалось только догадываться. Опасность в том, что Бородина этим занимается много лет и для неё это органичная история. Она может себе позволить больше, чем он. У неё больше связей, она знает хайп-инструментарий лучше. В конце концов она посвящает этому всё время — это её жизнь. А он? Он неизбежно идёт по тому же пути — съёмки в ток-шоу, пиар-ходы, хайпожорские комментарии — всё это можно было бы назвать игрушками, но они съедают всё больше его времени. Для этого не нужно быть Шерлоком. Омаров подсел на иглу тщеславия.

Полный крах

Курбан Омаров и Ксения Бородина © Instagram/zimamoscow

Брак с Бородиной прекратился по её инициативе — Ксения подала документы на развод, оставив себе детей, и запланировала раздел имущества. Её категоричное неприятие бывшего мужа показало его слабость. И чем больше он предпринимает попыток прославиться, тем эти попытки выглядят более жалко. Курбан уже заявил, что работает в основном из дома и контролирует своих сотрудников в офисе через камеры...

Он пытается делать вид, что ни капли не пострадал после развода, однако постоянно подкалывает бывшую жену. К тому же отношения с детьми складываются не лучшим образом. В инстаграме бизнесмена постоянно мелькают их счастливые лица, однако старший, Омар, живёт с мамой и отец к себе его забирать не стремится. "Ну как я заберу от мамы, — признавался он в интервью. — К тому же он сейчас поступать будет, и от неё уедет тоже. У него расписано всё по минутам, нет разницы — со мной он или с мамой".

Курбан Омаров, Ксения Бородина и трое детей Омарова © Instagram/zimamoscow

И с девочками отношения натянутые. Со старшей, Марусей — падчерицей — Курбан сам держит дистанцию. Она девочка волевая и самостоятельная, к ней так просто не подступишься. К тому же Ксения часто в браке говорила, как ей были неприятны прикосновения отчима, чужого для неё человека, и потому Курбан не захотел ставить Марусю в такое же положение. А маленькую Теону Ксения слишком балует, не давая отцу вести воспитательные разговоры.