ГИБДД 19 декабря зарегистрирует машины и выдаст права не попавшим на приём из-за сбоя

Госавтоинспекция 19 декабря возобновит приём тех, кто не смог получить услуги из-за технического сбоя. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

"После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье, 19 декабря, проведут приём граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах", — говорится в релизе.

Записавшиеся на приём в ГИБДД 18 декабря и оплатившие документы со скидкой 30% граждане смогут использовать их в последующие дни. С учётом возникшей технической проблемы будут приниматься решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств, указали в ведомстве.