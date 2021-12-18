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МИД Латвии: ЕС не принимает в свой состав Украину из-за усталости

Замглавы ведомства посоветовал Незалежной продолжать "модернизировать общество, проводить реформы и ждать следующей возможности".

18 декабря, 14:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CharlesMichel/photos/4363091503747214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Charles Michel </a></p>

Фото © Facebook / Charles Michel

Украина делает успехи в проведении реформ, однако это не позволяет ей сейчас стать членом Евросоюза из-за общей усталости Брюсселя. Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию "Лига" замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс.

"Вы достигаете хорошего прогресса по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения. В ЕС есть страны, которые чувствуют, что их общество не готово для столь скорого расширения", — сказал дипломат.

Вилумсонс посоветовал Украине продолжать "модернизировать своё общество, проводить реформы и ждать следующей возможности". Относительно перспективы вступления Киева в НАТО замглавы латвийского МИД считает, что Украина станет членом ЕС и Североатлантического альянса, когда все члены организаций сойдутся во мнении, что это принесёт им пользу.

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"Я думаю, что мы ещё не в этой точке. Но это не ваша вина", — уточнил дипломат. По его мнению, следующим этапом евроатлантической интеграции Украины должно стать формирование плана действий по подготовке к членству (ПДЧ). Таким образом, ПДЧ станет своего рода "комнатой ожидания".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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