МИД Латвии: ЕС не принимает в свой состав Украину из-за усталости
Замглавы ведомства посоветовал Незалежной продолжать "модернизировать общество, проводить реформы и ждать следующей возможности".
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Украина делает успехи в проведении реформ, однако это не позволяет ей сейчас стать членом Евросоюза из-за общей усталости Брюсселя. Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию "Лига" замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс.
"Вы достигаете хорошего прогресса по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения. В ЕС есть страны, которые чувствуют, что их общество не готово для столь скорого расширения", — сказал дипломат.
Вилумсонс посоветовал Украине продолжать "модернизировать своё общество, проводить реформы и ждать следующей возможности". Относительно перспективы вступления Киева в НАТО замглавы латвийского МИД считает, что Украина станет членом ЕС и Североатлантического альянса, когда все члены организаций сойдутся во мнении, что это принесёт им пользу.
"Я думаю, что мы ещё не в этой точке. Но это не ваша вина", — уточнил дипломат. По его мнению, следующим этапом евроатлантической интеграции Украины должно стать формирование плана действий по подготовке к членству (ПДЧ). Таким образом, ПДЧ станет своего рода "комнатой ожидания".
Ранее аналитик Мария Снеговая связала потерю Украиной Крыма с желанием вступить в ЕС. Эксперт отметила, что в течение семи лет "красная линия", которую очертила Москва, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.
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