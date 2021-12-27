Друг — об убившем жену и детей мужчине: Спокойный, тихий, вёл здоровый образ жизни

Мужчина, который в Красноярском крае мог убить жену и детей, вёл здоровый образ жизни и даже создал свой телеграм-канал, посвящённый этой теме. О подозреваемом рассказал его друг.

"Спокойный тихий парень, в компании всегда вёл себя подобающе. Знаю, что в семье в последнее время был разлад. Вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и придерживался правильного питания. Очень жаль, что так всё случилось и никто не смог предотвратить эту трагедию. Очень жалко детей", — сказал приятель мужчины телеграм-каналу "Подъём".