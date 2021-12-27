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Друг — об убившем жену и детей мужчине: Спокойный, тихий, вёл здоровый образ жизни

По его словам, подозреваемый в расправе занимался спортом и придерживался правильного питания.

27 декабря, 08:41
<p>Муж убитой © t.me /<a href="https://t.me/pdmnews/44607" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Подъём</a></p>

Муж убитой © t.me / Подъём

Мужчина, который в Красноярском крае мог убить жену и детей, вёл здоровый образ жизни и даже создал свой телеграм-канал, посвящённый этой теме. О подозреваемом рассказал его друг.

"Спокойный тихий парень, в компании всегда вёл себя подобающе. Знаю, что в семье в последнее время был разлад. Вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и придерживался правильного питания. Очень жаль, что так всё случилось и никто не смог предотвратить эту трагедию. Очень жалко детей", — сказал приятель мужчины телеграм-каналу "Подъём".

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Напомним, сегодня утром стало известно, что в городе Канске Красноярского края было обнаружено четыре человека с колото-резаными ранами в области различных частей тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа. По данным Лайфа, преступление совершил отец семейства, так как его жена подала на развод, забрала детей и переехала в другую квартиру. После расправы он свёл счёты с жизнью.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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