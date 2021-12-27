Друг — об убившем жену и детей мужчине: Спокойный, тихий, вёл здоровый образ жизни
По его словам, подозреваемый в расправе занимался спортом и придерживался правильного питания.
Муж убитой © t.me / Подъём
Мужчина, который в Красноярском крае мог убить жену и детей, вёл здоровый образ жизни и даже создал свой телеграм-канал, посвящённый этой теме. О подозреваемом рассказал его друг.
"Спокойный тихий парень, в компании всегда вёл себя подобающе. Знаю, что в семье в последнее время был разлад. Вёл здоровый образ жизни, занимался спортом и придерживался правильного питания. Очень жаль, что так всё случилось и никто не смог предотвратить эту трагедию. Очень жалко детей", — сказал приятель мужчины телеграм-каналу "Подъём".
Напомним, сегодня утром стало известно, что в городе Канске Красноярского края было обнаружено четыре человека с колото-резаными ранами в области различных частей тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа. По данным Лайфа, преступление совершил отец семейства, так как его жена подала на развод, забрала детей и переехала в другую квартиру. После расправы он свёл счёты с жизнью.
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