Глава Минздрава Татарстана стал очевидцем ДТП и лично отвёз пострадавшую в больницу

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков стал очевидцем столкновения автобуса с легковушкой на 37-м километре трассы Казань – Оренбург и начал оказывать помощь на месте происшествия. Он осмотрел пострадавшую женщину-водителя и лично отвез её в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Благодаря его оперативным действиям женщина получила квалифицированную и, главное, своевременную медицинскую помощь. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Получила травмы преимущественно грудной клетки", — уточнили в министерстве.

57-летняя пострадавшая находится в Республиканской клинической больнице МЗ РТ, угрозы её жизни нет.