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Глава Минздрава Татарстана стал очевидцем ДТП и лично отвёз пострадавшую в больницу

Благодаря оперативным действиям министра 57-летняя женщина получила своевременную медицинскую помощь.

27 декабря, 08:30
<p>Марат Садыков. Фото © Минздрав Татарстана</p>

Марат Садыков. Фото © Минздрав Татарстана

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков стал очевидцем столкновения автобуса с легковушкой на 37-м километре трассы Казань – Оренбург и начал оказывать помощь на месте происшествия. Он осмотрел пострадавшую женщину-водителя и лично отвез её в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Благодаря его оперативным действиям женщина получила квалифицированную и, главное, своевременную медицинскую помощь. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Получила травмы преимущественно грудной клетки", — уточнили в министерстве.

57-летняя пострадавшая находится в Республиканской клинической больнице МЗ РТ, угрозы её жизни нет.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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