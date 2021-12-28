Нежное пушечное мясо: Почему власти Украины идут на военное преступление, призывая женщин без подготовки Украина пытается решить свои финансовые проблемы за счёт бесплатной рабочей силы, затыкая полугражданские профессии женщинами-резервистами. 27 декабря, 21:40 Женщины-солдаты во время репетиции парада в Киеве, посвящённого Дню независимости Украины. Украина, 20 августа 2015 г. Фото © Getty Images / NurPhoto / Danil Shamkin

В условиях развала государственности и систематического недофинансирования ВСУ столкнулись с кадровым голодом. Проблема возникает как в прифронтовой зоне, где контрактники и срочники спешно покидают воинские части на фоне слухов о войне с Россией, так и в тылу, где ощущается нехватка военнослужащих небоевых профессий.

Чтобы решить этот вопрос, Министерство обороны Украины издало приказ, согласно которому женщины, имеющие определённые гражданские профессии, становятся военнообязанными. Согласно документу в запас будут записаны все дамы из указанного списка профессий в возрасте от 18 до 60 лет и прошедшие медицинскую комиссию. На учёт поставили не только представительниц военно-учётных специальностей, таких как связь, медицина, полиграфия, картография и прочие, но также и бухгалтеров, журналистов, менеджеров, ветеринаров и прочих.

Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала постановку женщин на воинский учёт в Незалежной, в том числе беременных, деградацией и истерией. Парламентарий заявила, что, "кроме как военной истерией из страхов, которые каждый день даже из утюга, не только с телевидения и радио идут: "Россия — агрессор, Россия готовится напасть", объяснить это невозможно.

Девушки-военные участвуют в параде. Киев, Украина, 2021 год. Фото © Shutterstock

Как полагает политолог Александр Роджерс, скорее всего, вызван этот приказ тем, что мужчины Украины не горят желанием гибнуть за интересы Коломойского, Зеленского и Порошенко. Кроме того, по его мнению, принципы построения национального государства на Украине большинству населения не близки.

— Даже во Львове, скажем, памятник Бандере краской заливают, яйцами закидывают, в Тернополе приходится ставить круглосуточную охрану. А это западные области, где Бандера, казалось бы, герой. А даже там нет единого мнения по этому вопросу. И нельзя сказать, что это единое знамя, вокруг которого можно сплотиться. Ну и народ массово не собирается воевать за интересы этих вот людей и их идеалы, — сказал эксперт.

Он добавил, что определённое количество случайных людей собрать возможно, однако на фоне слухов, что Россия скоро нападёт, огромное количество призывников и контрактников, которые должны ехать в зону конфликта, внезапно "растворились в воздухе", теперь военкоматы не могут их найти.

— Теоретически, они могут принудительно похватать на улице прохожих и после формальной проверки кого-то запихнуть в армию. Тут возникают сопутствующие вопросы: чем их вооружать, кормить, одевать? И как обеспечивать службу с личным составом, у которого нет морально-волевых качеств и мотивированности? Такие новобранцы либо сбегут, либо сдадутся в плен, а толковых солдат как не было, так и не будет. Идея записать в резервистки женщин абсолютно аналогичная: если молодые люди не горят желанием служить, то дамы и тем более не будут, — подчеркнул Роджерс.

Другая версия предполагает, что женщины потребовались для заполнения профессий, которые требуются и на гражданской службе, и в армии. При этом в случае их привлечения к службе как резервисток у них не будет законной возможности отказаться, а также им не нужно будет платить согласно рынку.

— Армию они могут содержать, но если вдруг им потребуются военнослужащие для исполнения невоенных операций, то им было бы легче привлекать через вариант воинской службы. Они их призвали, поэксплуатировали и не заплатили должной зарплаты, — отметил политолог Марат Баширов.

При этом по формальным признакам данная мера дает довольно серьёзное увеличение резервных сил. Но этого недостаточно, эти люди должны иметь военную подготовку. Если таковой нет, то это просто демографический потенциал, считает военный эксперт Константин Сивков. За короткое время провести серьёзную подготовку невозможно. Потенциалы повысят мобилизационный резерв — да, но резко усилить способность к ведению боевых действий при полном мобилизационном развёртывании нельзя.

— Может быть, у Украины есть некий недостаток в полугражданских профессиях вроде картографов и они хотят закрыть вакансии за счёт женской мобилизации. Но в любом случае при ведении боевых действий даже эти профессии окажутся в зоне огневого воздействия противника. Поэтому люди, не имеющие подготовки, выполнять свои обязанности не смогут. Потому что для этого требуется полноценная подготовка, которая требует как финансирования, так и времени. Отвлекать их от основной работы, выплачивать компенсации, судя по всему, власти не готовы, — говорит он.

Младший сержант Татьяна Атаманчук-Леповяк стреляет из винтовки во время турнира Национальной гвардии на базе 1-й бригады оперативной группы гетмана Петра Дорошенко. Вышгород, Киевская область, север Украины, 26 сентября 2018 года. Фото © Getty Images / Pavlo_Bagmut / Barcroft Media

Подобных вещей — чтобы с нуля перевести подобные категории в состав мобилизационного резерва — в других армиях нет, говорит Сивков. Даже в израильской армии, где женщины военнообязанные, они проходят призыв, службу, демобилизуются и входят в состав резерва. Участвуют в военных сборах и при необходимости готовы прийти на мобилизационные пункты уже как полноценные бойцы.

— На Украине тоже есть мобилизационный резерв. Это солдаты и офицеры, прошедшие воинскую службу (как срочную, так и по контракту) и оставшиеся в запасе. Все они имеют военную подготовку. Поэтому по призыву, имея специальность, идут по ней служить. Люди, которые не были в армии, но прошли военную подготовку на кафедре в вузе, они тоже полноценный военный резерв. А если их призвали без этого, то это чистой воды ополчение, которое будет нести огромные потери. В данном случае даже половая разница непринципиальна. Нечто подобное у нас в годы ВОВ было, когда кадровая армия была выбита и призывали вообще всех. Но в советское время все мужчины проходили срочную службу, так что какая-никакая подготовка была. А тут с нуля люди, которые к армии отношения не имеют... Это пушечное мясо, бесполезные жертвы, — подчеркнул Сивков.

Он уточнил, что по форме данная инициатива является военным преступлением против собственного народа, так как фактически ставит страну на грань уничтожения ради целей кучки ангажированных людей.

Авторы Никита Юрченко