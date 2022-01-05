"Укрэнерго" объявило о дефиците топлива в стране
Нехватка ресурсов уже привела к остановке 23 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Из-за нехватки топлива на Украине не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 12:00 (13:00 мск) 4 января в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ. По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт", — говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на утро 4 января общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил о последствиях воровства из газовой трубы на Украине. Такую возможность допускал экс-глава "Нафтогаза".
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