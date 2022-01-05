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"Укрэнерго" объявило о дефиците топлива в стране

Нехватка ресурсов уже привела к остановке 23 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

4 января, 22:02

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Из-за нехватки топлива на Украине не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Укрэнерго".

"По состоянию на 12:00 (13:00 мск) 4 января в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ. По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт", говорится в сообщении.

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Как отмечается, по состоянию на утро 4 января общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил о последствиях воровства из газовой трубы на Украине. Такую возможность допускал экс-глава "Нафтогаза".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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