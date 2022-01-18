Пропавшие под Мурманском отец с 8-летним сыном вышли на связь и рассказали, что произошло
По словам мужчины, сейчас они находятся примерно в десяти километрах от посёлка Никель, куда уже выдвинулись спасатели.
© Telegram / SHOT
Пропавшие в Мурманской области отец с сыном вышли на связь и рассказали, что произошло © Telegram / SHOT
Отец с сыном, пропавшие в Мурманской области во время прогулки на снегоходах, вышли на связь со спасателями. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По словам мужчины, накануне их снегоход сломался, из-за чего они остались ночевать в лесу. Рыбак отметил, что и он сам, и его сын чувствуют себя удовлетворительно, однако к утру закончились все запасы еды. Сейчас они находятся примерно в десяти километрах от посёлка Никель. Спасатели уже выехали им навстречу.
Напомним, что мужчина и его 8-летний сын должны были вернуться с наступлением темноты, однако перестали выходить на связь. По данным Лайфа, у пропавших были подготовлены палатка и запасы еды.
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